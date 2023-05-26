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Уже четверта українська авіакомпанія почала польоти за кордоном: деталі

Фото: Літак авіакомпанії Azur Air Ukraine в аеропорту "Бориспіль" до війни (facebook.com/airportboryspil)
Автор: Ольга Маджумдар

Ще одна українська авіакомпанія змогла відновити польоти під час війни. Нещодавно стала виконувати рейси Skyline Express.

Перевізник вже здійснив перельоти між Варшавою, Катовіце та болгарським містом Бургас, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на avianews.com.

Українська авіакомпанія Skyline Express раніше мала назву Azur Air Ukraine. Перевізник відновив рейси у травні 2023 року на літаку Boeing 757-300, який нещодавно отримав.

Згідно з даними онлайн-радару Flightradar24, цей авіалайнер 26 травня здійнив польоти між польськими Катовіце, Варшавою та болгарським курортним містом Бургас.

Це вже четверта українська пасажирська авіакомпанія, яка повертається у небо після початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Рейси на замовлення інших авіакомпаній та туроператорів зараз також виконують SkyUp та Windrose. Минулого літа також піднімалися в небо літаки МАУ, але наразі авіакомпанія не виконує рейси через конфлікт акціонерів.

Авіакомпанія Azur Air Ukraine змінила назву на Skyline Express у березні 2023 року. Перевізник афілійований з туроператором Anex Tour, який активно працював на російському та українському ринку.

У Росії продовжує роботу авіакомпанія Azur Air, на яку накладені західні санкції. Перевізник виконує рейси до Туреччини.

Перейменування Azur Air Ukraine може бути пов’язане з бажанням власників продовжити роботу української авіакомпанії, щоб вона не асоціювалася з Росією, зауважує видання.

Спочатку Azur Air Ukraine мала назву "Ютейр-Україна" та працювала як дочірня компанія російської "Ютейр". У 2015 році авіакомпанію викупили структури Anex Tour, і вона отримала назву Azur Air Ukraine.

Нагадаємо, ми писали, що SkyUp почала виконувати рейси в африканську країну.

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