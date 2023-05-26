Уже четвертая украинская авиакомпания начала полеты за границей: детали

Еще одна украинская авиакомпания смогла возобновить полеты во время войны. Недавно стала выполнять рейсы Skyline Express.

Перевозчик уже совершил перелеты между Варшавой, Катовице и болгарским городом Бургас, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на avianews.com.

Украинская авиакомпания Skyline Express раньше называлась Azur Air Ukraine. Перевозчик возобновил рейсы в мае 2023 года на самолете Boeing 757-300, который недавно получил.

Согласно данным онлайн-радара Flightradar24, этот авиалайнер 26 мая совершил полеты между польскими Катовице, Варшавой и болгарским курортным городом Бургас.

Это уже четвертая украинская пассажирская авиакомпания, которая возвращается в небо после начала полномасштабного вторжения в Украину.

Рейсы по заказу других авиакомпаний и туроператоров также выполняют SkyUp и Windrose. Минувшим летом также поднимались в небо самолеты МАУ, но сейчас авиакомпания не выполняет рейсы из-за конфликта акционеров.

Авиакомпания Azur Air Ukraine сменила название на Skyline Express в марте 2023 года. Перевозчик аффилирован с туроператором Anex Tour, активно работавшим на российском и украинском рынке.

В России продолжает работу авиакомпания Azur Air, на которую наложены западные санкции. Перевозчик выполняет рейсы в Турцию.

Переименование Azur Air Ukraine может быть связано с желанием владельцев продолжить работу украинской авиакомпании, чтобы она не ассоциировалась с Россией, отмечает издание.

Первоначально Azur Air Ukraine называлась "Ютейр-Украина" и работала как дочерняя компания российской "Ютейр". В 2015 году авиакомпанию выкупили структуры Anex Tour, и она получила название Azur Air Ukraine.

Напомним, мы писали, что SkyUp начала выполнять рейсы в африканскую страну.

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