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SkyUp почала виконувати рейси в африканську країну: деталі

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Понеділок 15 травня 2023 14:20
SkyUp почала виконувати рейси в африканську країну: деталі Фото: Літак SkyUp (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Українські літаки авіакомпанії SkyUp виконують рейси в Північній Африці. Авіалайнери перевозять європейських туристів у Туніс.

Два українські Boeing 737-800 виконують пасажирські перевезення для авіакомпанії Tunisair, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на avianews.com.

Як з’ясувало профільне видання, з квітня два українські Boeing 737-800 з реєстраціями UR-SQB і UR-SQF виконують рейси з Тунісу в європейські міста на замовлення авіакомпанії Tunisair.

У SkyUp підтвердили, що працюють із туніським авіаперевізником на двох літаках на умовах мокрого лізингу. Такий тип оренди передбачає передачу літаків разом з екіпажем. При цьому SkyUp забезпечує страховку повітряних суден.

"Відповідно до контракту польоти виконуються в країни Європи та Північної Африки", – відзначили в українській авіакомпанії.

Із 12 літаків у флоті української SkyUp залишаються 9 авіалайнерів. Один Boeing 737-800 із реєстрацією UR-SQM перейшов у флот європейської дочірньої компанії SkyUp MT для роботи під мальтійським сертифікатом.

Два літаки Boeing 737-800 SkyUp з реєстраціями UR-SQA та UR-SQH у квітні знаходилися у столиці Судану Хартумі, коли там почався конфлікт між армією та силами швидкого реагування.

Внаслідок зіткнень один авіалайнер згорів, що видно за супутниковими знімками. Про стан другого українського літака детальної інформації досі нема.

Нагадаємо, ми писали, куди почала літати європейська компанія SkyUp.

Також ми розповідали, що ще одна українська компанія почала виконувати рейси за кордоном.

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