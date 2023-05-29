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Чеська залізниця відкрила нові рейси з Праги до України: деталі

Фото: Поїзд чеської компанії RegioJet (facebook.com/regiojet)
Автор: Ольга Маджумдар

Чеська залізнична компанія RegioJet запровадила єдиний квиток за новими напрямками в Україні - із Праги до Харкова, Полтави, Дніпра та Запоріжжя.

Завдяки нововведенню пасажири зможуть зекономити на вартості поїздки та матимуть гарантовану пересадку, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на proukrainu.blesk.cz.

Запровадження єдиного квитка із Праги до українських міст відбулося завдяки співпраці з "Укрзалізницею". Потяги RegioJet їдуть до польської станції Перемишль поблизу кордону з Україною, де пасажири гарантовано пересідають на український потяг з тим самим квитком. Їхати в Україну чеські поїзди не можуть через різну ширину колії.

Пасажирам пропонують подорожувати частину маршруту з Праги до Перемишля у спальних вагонах, в яких є окремі купе для жінок та жінок з дітьми. Зранку кожному пасажиру надають безкоштовний сніданок.

Пропонуються сполучення через Перемишль до Дніпра та Запоріжжя, а також до Полтави та Харкова. Потяг зупиняється на станціях Прага, Пардубіце, Оломоуц, Острава Свинов, Острава, Богумін.

Фото: Маршрути з єдиним квитком (regiojet.ua)

Паспортний контроль пасажири проходять на станції Перемишль. Українські прикордонники проводять контроль під час поїздки в поїзді.

Вартість квитка – від 20 євро з Праги до Львова. Квиток до Києва обійдеться від 38 євро, до Харкова – від 69,2 євро, до Запоріжжя – від 70,9 євро.

Нагадаємо, ми писали, як дістатися до аеропорту Краків із Києва та Львова.

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