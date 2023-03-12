Очереди по году и больше. Почему так сложно попасть к врачу в Великобритании

Как устроена медицина в стране, за что придется платить, а какие услуги бесплатные – подробнее в материале.

Украинцы, выехавшие из-за войны в Европу, часто жалуются на огромные очереди к местным врачам. Особенно часто это можно услышать от украинцев, живущих в Британии.

TRAVEL РБК-Украина выяснял, почему прием у британских врачей приходится ждать долго и что о медицинской системе страны говорят наши граждане.

"Люди преувеличивают симптомы, чтобы попасть к врачу"

"Это полностью правда, что в Великобритании время ожидания врачей может быть огромным", – подтверждает в разговоре с РБК-Украина Любовь Кучерук. Украинка переехала в Британию более семи лет назад.

Этому несколько причин, говорит она. Во-первых, спрос на лечение больше, чем предложение. В стране, как и во многих других, стареет население, количество больных хроническими болезнями растет, но врачей мало. Это проблема не только Великобритании, но и других стран Европы.

"Во-вторых, в Британии большая часть медицины финансируется государством. Здесь оказывают бесплатную или недорогую помощь всем. Это большое преимущество, но ресурсы много где уже исчерпаны. В регионах часто не хватает врачей или даже просто больниц, чтобы быстро обслуживать всех", – говорит она.

В-третьих, при некоторых болезнях нужна специализированная помощь, а ресурсы для этих услуг тоже могут быть ограничены. И тогда снова пациентам нужно дольше ждать лечения.

Фото: Медицина в Британии бесплатная и финансируется государством (Getty Images)

"Бывает и так, что люди звонят врачам и преувеличивают симптомы, иначе придется ждать еще полгода. Очереди к некоторым врачам плановым обследованием вполне серьезно достигают год и больше", – описывает ситуацию женщина.

По ее словам, в Британии всячески популяризируют ранние обследования и профилактику болезней, но в то же время врачу попасть крайне сложно.

"А уже на приеме часто бывает, что прописывают условный ибупрофен, советуют много ходить и сбалансировано питаться. Анализы, как у нас, здесь назначат далеко не всегда. А тот же ибупрофен – чуть ли не единственное лекарство, которое в аптеках продается без рецепта", – вспоминает украинка.

"В Украине бы такого не допустили". За что критикуют медицину в Британии

Интересно, что британцы часто гордятся своей медицинской системой и считают ее большим достоянием из-за доступности и бесплатных услуг. Но систему часто критикуют за:

Долгое время ожидания

Очереди к врачам растягиваются на несколько месяцев. Украинка попросила семейного врача выписать направление кардиологу: свободное место было только на декабрь 2023 года. Врач сказала женщине, что это еще "неплохо", потому что некоторые ждут годами.

"Терапевт сказал, что ему не нравятся мои высыпания на коже. Записалась к аллергологу, в очереди ждать семь месяцев. За это время мои высыпания или пройдут сами, или перерастут во что-то плохое", – говорит одна из женщин.

Недофинансирование

Национальная служба здравоохранения в последние годы хронически недофинансируется. Из-за этого возникла острая нехватка врачей, а пациенты ждут помощи еще дольше.

Украинские беженцы жалуются:

"Сын упал, было сотрясение мозга. Повезла его в неотложную помощь на такси. Просидели в очереди 7 часов. За эти 7 часов к нам никто не подошел, хотя все видели, что у ребенка была сильная тошнота. Просто сказали: ждите. Украине такого просто не допустили бы".

"Здесь всячески поощряют рожать дома, потому что нет свободных палат. Процедура такова: когда начинаются схватки, я вызываю медицинского работника, она приходит и за всем следит. Кстати, это не врач с высшим образованием, а, как мне сказали, специально обученный специалист. Интересно, что бы об этом сказали украинские врачи".

Фото: Врачей часто не хватает, в стране – дефицит медицинских работников (Getty Images)

Бюрократия

NHS – крупная и сложная организация, где работники часто заставляют пациентов заполнять много документов, да и сами много времени тратят на бумажную работу вместо оказания помощи.

Разница в качестве медпомощи

Национальная служба здравоохранения стремится предоставлять постоянный уровень медицинской помощи всем пациентам, существуют некоторые отличия в качестве медицинской помощи, оказываемой в разных регионах и поставщиках медицинских услуг.

"Живу в городке Ипсвич. У меня очень болел локоть целый месяц. Чудом попала к травматологу. Выписал мазь и отправил домой. Прием длился минут пять! Рентгену делать не захотел, анализов тоже. На отек даже не обратил внимания. Приезжала в Украину, за день получила результаты кучу анализов, снимок, УЗИ, врач сразу же назначил лечение. Был в шоке, что так затянула. симптомы врача в Британии должны были насторожить", – рассказывает РБК-Украина украинка Ксения Троян, временно живущая в Британии.

Бесплатно для всех. Чем известна медицина в Британии

Медицина в Великобритании регулируется Национальной службой здравоохранения (NHS). Это финансируемая государством система. Она оказывает бесплатную или недорогую медицинскую помощь всем гражданам и постоянным жителям Соединенного Королевства.

Получить такую помощь могут и украинцы, тоже бесплатно. Система финансируется из налогов, которые "автоматически" платят граждане, а не за счет частного страхования. В Германии, к примеру, действует страховая медицина.

"Идея системы NHS такова, что пациенты не должны платить за большинство медицинских услуг, включая визиты к врачу, пребывание в больнице и операции. Неважно какой у вас доход, сколько вы зарабатываете: вы имеете право на бесплатную медицину. Если случился аппендицит, перелом, камни в почках – человека прооперируют бесплатно. Палаты бесплатные, питание тоже. А питание, кстати, очень качественное. Также безоплатно лечат хронические болезни, бесплатно дают инсулин при диабете", – рассказывает Любовь Кучерук.

Фото: Если пациенту необходима операция, ее сделают бесплатно, за пребывание в палате и питание тоже не нужно платить (Getty Images)

750 фунтов за отбеливание зубов. За что придется платить

Некоторые медицинские услуги в стране не покрываются NHS. К примеру, косметическая хирургия, лечение бесплодия, некоторые процедуры у стоматолога. За них люди платят либо из собственного кармана, либо по страховке.

Любовь Кучерук приводит некоторые приблизительные цены за услуги у стоматолога в Англии:

Обследование у стоматолога: £22,70 (950 грн);

Рентген зубьев: £5,00 – £22,70 (217-950 грн);

Пломбы: £62,10 – £269,30 (2694-11 600 грн);

Лечение корневых каналов: £100,50 – £404,00 (4300-17300 грн);

Коронки: £269,30 – £721,00 (11600-31300 грн);

Зубные протезы: £269,30 – £1245,00 (1600-54112 грн);

Отбеливание зубов: £199,00 – £750,00 (8640-32600 грн).

"Но это цены у частных врачей. У государственных цены другие, может быть дешевле. Другое дело, что к ним попасть очень сложно", – говорит она.

Нужна ли страховка, чтобы попасть к врачу

Медицинская страховка для визита к врачу в Британии не требуется. Но некоторые британцы решают приобрести частную медицинскую страховку в дополнение к NHS, чтобы поскорее получить доступ к врачу или получить специализированное лечение, недоступное через NHS.

Цены за частную страховку разные в зависимости от возраста, болезней человека. Ежемесячные взносы – 20 до 100 фунтов. Но страховка может стоить и дороже. Например, для пожилых людей или тех, кто имеет несколько хронических болезней.

Фото: Больница для лечения неврологических заболеваний, Лондон (wikipedia.org)

Можно ли попасть к узкому специалисту без терапевта

Национальная служба здравоохранения (NHS) работает по модели первичной медицинской помощи. Это означает, что пациенты должны сначала пойти к своему семейному врачу. Здесь он называется врачом общей практики (GP или general practitioner). К нему идут как к первому звену с любой медицинской проблемой. Врачи общей практики могут направить пациентов к специалисту.

Но иногда пациенты могут записаться к узкому специалисту напрямую. Это можно сделать, если у человека уже диагностировали определенное состояние и ему требуются регулярные осмотры. Например, есть диабет, сердечно-сосудистые или аутоиммунные заболевания.

Некоторые службы, например, гинекология, предлагают прямой доступ к специалистам без направления врача общей практики.

"Нужно направление или нет – это нужно спрашивать на месте, потому что эти правила могут меняться в зависимости от конкретных обстоятельств и наличия услуг в регионе", – говорит Любовь Кучерук.

Напомним, ранее беженцы раскрыли детали о медицине в Великобритании.

Тем временем украинские беженцы в Германии сталкиваются со сложностями в системе здравоохранения. Но получить необходимые медицинские услуги можно, воспользовавшись приложением Doctolib.