Черги на кілька років. Скільки коштує навчання в дитсадках і школах Німеччини

Німецька освіта відома своїми високими стандартами та якістю. Обов'язкова освіта для дітей у Німеччині починається з 6 років. Дітей молодше цього віку можна віддати до дитсадків. Втім, коштують вони доволі дорого.

TRAVEL РБК-Україна розповідає, скільки може коштувати навчання дитини в дитсадках Німеччини та що треба знати про навчання у місцевих школах.

Великі черги. Що треба знати про безкоштовні дитячі садки

Для дітей від восьми тижнів до трьох років в Німеччині є ясла, а трьох років до шести років є можливість відвідувати дитячий садок. Втім, відвідувати дитсадки не є обов'язковим: батьки вирішують самі, чи віддавати туди дітей.

Як і в багатьох країнах, у Німеччині останніми роками дуже не вистачає фахівців з догляду за дітьми. Хоча в Німеччині батьки старшої за рік дитини мають право на те, щоб отримати місце в безкоштовному дитячому садку, місць просто не вистачає.

Німецькі батьки сприймають цю справу серйозно, і часто думають про місце в дитсадках для діток, як тільки вони народилися. Тому в чергах іноді треба чекати кілька років. З іншого боку, часто буває, що місце дитині в безкоштовному садку знаходиться дуже швидко – майже відразу після звернення батьків. Тому з вільними місцями в дитсадках багато залежить від ситуації на місцях.

"Дошкільна та шкільна освіта в Німеччині має високі стандарти, і діти здобувають освіту високої якості. Більш ніж половина дітей у Німеччині у віці від 3 до 6 років відвідують дитячі садки. Є різні типи дитячих садків на вибір. Однак майте на увазі, що ці високі стандарти можуть супроводжуватися високими витратами та довгими списками очікування", – йдеться на сайті Internations.org.

Фото: Дитячі садки в Німеччині часто бувають платні, але навчання там не є обов'язковим (unsplash.com)

Якщо вам пощастить отримати місце в державному дитячому садку, тоді вам треба платити скромну щомісячну плату в розмірі 70–200 євро за дитину. Хоча в деяких містах, таких як Берлін і Гамбург, це безкоштовно на 100%.

У німецьких дитячих садках немає централізованої структури оплати: вона встановлюється або державою, або самими закладами. Чи треба платити у таких дитсадках, залежить від ситуації.

Деякі німецькі землі надають певну кількість годин відвідування дитсадків дітьми на місяць безкоштовно. Одні стягують плату лише за їжу та додаткові послуги, а інші встановлюють оплату на основі доходу вашої родини, кількості дітей і від того, скільки їм років, пишуть welcome-hub-germany.com про німецькі дитсадки.

Приватні дитячі садки та няні. Яку вартість можна очікувати

Частково через нестачу місць у дитячих садках, які субсидуються державою, у Німеччині деякі батьки обирають приватні дитячі садки.

Приватні дитячі садки в Німеччині доволі недешеві й коштують від 1000 євро на місяць залежно від міста, рівня закладу та занять, які там проводять.

Скільки коштують послуги няні (Tagespflege)

Крім дитячих садків, в Німеччині популярно звертатись за послугами з догляду за дітьми до сертифікованих нянь. Найчастіше нянь наймають на цілий день, якщо обоє з батьків або мама працюють.

Часто няня бере ще кілька дітей: у Німеччині дозволено не більше п’яти дітей на няню. За такі "групові" заняття та опіку няні платять близько 600 євро на місяць.

Фото: Няня може брати собі на денну опіку до 5 дітей (unsplash.com)

Індивідуальні послуги няні. Няня, яка приходить піклуватися про дітей до вас додому, за законодавством Німеччини є вашим працівником за контрактом: ви несете відповідальність за її зарплату і податки/медичне страхування. Таким няням в Німеччині платять від 2000 євро на місяць за 40-годинний робочий тиждень.

Є й більш економний варіант. Au-pair – це працівник, який допомагає з доглядом за дітьми та легкою роботою по дому. Це набагато дешевше: від лише 280 євро на місяць.

Також няні можуть опікуватись дітьми не цілий день. Є опція погодинної оплати. Це може коштувати від 10 євро на годину.

Чи всі школи в Німеччині є безкоштовними

У віці шести років діти в Німеччині йдуть до школи. Є чотири типи середніх шкіл на вибір: Gymnasium, Fachoberschule, Realschule і Gesamtschule.

"Тепер ви можете зітхнути з полегшенням, оскільки ви вже успішно пройшли через конкурентну, заплутану та часто дорогу систему дошкільного догляду за дітьми. З цього моменту навчання може обходитися дешевше", – йдеться на сайті welcome-hub-germany.com.

У Німеччині як державні початкові, так і середні школи повністю безкоштовні. Вам потрібно лише покрити витрати на канцелярські товари, шкільні екскурсії та інше: все як в українських загальноосвітніх школах.

Фото: Навчання у школах Німеччини переважно безкоштовне (unsplash.com)

Початкова школа/Grundschule : 6-12 років;

Середня школа: 10-18 років (12-18 у Берліні та Бранденбурзі).

Кожен етап шкільного навчання має кілька варіантів в залежності від здібностей учня до певних предметів.

Гімназія/Gymnasium: для успішних учнів. Зазвичай тут хочуть вчитись ті, хто потім вступатиме до університету; Realschule: для учнів "середньої" спеціалізації. Там вчаться частіше ті, хто прагне профтехнічного навчання; Hauptschule: школа з повільним темпом навчання; Gesamtschule: загальноосвітня школа. Може поєднувати елементи інших трьох типів шкіл.

В Німеччині є можливість відвідувати міжнародну школу. Там часто навчаються діти дипломатів, працівників міжнародних компаній. Плата за навчання в міжнародних школах Німеччини може становити від 15 000 до 20 000 євро на рік.

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