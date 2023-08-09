Безкоштовні книги та відсутність форми. Що варто знати про навчання дітей у школах Швейцарії

Перший день у школі – дуже значна подія в житті дитини. Але особливо стресово це може бути, якщо дитина йде до школи в іншій країні.

Багато українців виїхало до Швейцарії – країна з перших днів вторгнення РФ в Україну приймає наших співгромадян. Зараз у Швейцарії, як і в багатьох інших країнах, потроху наближаються до завершення літні канікули, а хтось з дітей піде до школи вперше.

Швейцарія посідає високе дев’яте місце серед 65 країн і економік в нещодавньому дослідженні OECD/PISA щодо освітніх стандартів серед 15-річних підлітків. Тут дітям надають освіту високої якості, школярі навчаються в атмосфері мультикультурності та вивчають відразу кілька мов.

Що треба знати українським батькам та дітям, які йдуть до школи у Швейцарії, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на TheLocal.ch та Studyinginswitzerland.com.

Залежно від кантону. З якого віку діти йдуть до школи у Швейцарії

Навчання є обов'язковим для всіх дітей у Швейцарії. В країні є приватні школи, але більшість учнів відвідує державні. Там також вчаться багато іноземців, і школярі з дитинства вчаться сприймати різні культури та говорити кількома мовами. Державні школи у Швейцарії безкоштовні, і під час навчання діти не зобов’язані носити шкільну форму.

Система освіти Швейцарії дуже децентралізована: 26 кантонів країни можуть вводити свої правила, які стосуються отримання шкільної освіти дітьми. Це контролює Державний секретаріат з питань освіти, досліджень та інновацій (SERI). Але кожен кантон створює та впроваджує власні стандарти. Часто це приносить складнощі, якщо родити переїздять з одного кантону в інший. Але й дає певну свободу та право вибору на місцях.

Діти починають обов'язкову освіту у віці від чотирьох до шести років. У якому віці починають навчання - це правило може відрізнятися залежно від кантону. Наприклад, у німецькомовних кантонах дитячий садок і два роки початкової освіти об’єднані в один навчальний цикл, і учні віком від чотирьох до восьми років навчаються в одному класі. Це називається це Grundstufe або Basisstufe.

У франкомовних кантонах два роки дитячого садка поєднуються з двома іншими роками й утворюють перший цикл початкової освіти. Діти в італомовних кантонах відвідують навчання з чотирьох років.

Середня освіта у Швейцарії ділиться на два етапи: нижча середня освіта та повна середня освіта. Діти починають отримувати початкову середню освіту у віці від 11 до 12 років. Такий процес триває від 3 до 4 років.

Фото: Вік, коли діти мають йти до школи, встановлюють кантони Швейцарії (Getty Images)

Цікаво, що останній рівень загальної освіти у Швейцарії не є обов'язковим. Після того, як учні пройдуть неповну середню освіту, вони можуть обрати напрямок майбутньої кар’єри. Наприклад, можуть вибрати між професійною освітою та підготовкою (VET), бакалавріатом або старшою середньою спеціалізованою школою.

Що треба зробити українцям з дітьми, прибувши до Швейцарії

Всі місцеві, не тільки українські біженці, реєструють свою дитину в місцевій початковій школі.

Відразу при прибутті з дітьми треба подати заявки в дитячій садок та школу. Після цього вам надішлють запрошення, і дитину приєднають до певної школи або садочку. Часто буває так, о навіть не запитують медичних довідок про стан здоров’я дітей, але про всяк випадок їх треба мати.

Для українських дітей у Швейцарії влаштовують спеціальні інтеграційні класи з акцентом на вивчення німецької мови. Згодом діти переходять до звичайних шкіл, де вчаться з усіма разом. Для дорослих також оплачують курси вивчення німецької мови та сприяють запису на такий курс майже в обов’язковому порядку.

В дитячі садки Швейцарії приймають діток, яким станом на серпень виповнилося 4 роки. Молодші діти можуть відвідувати лише платні приватні садки або знаходитись вдома, тому працевлаштування жінок з маленькими дітьми – це досить болюче питання для швейцарських жінок.

Зверніть увагу. У Швейцарії домашнє навчання є рідкістю. Тут теж багато залежить від правил того чи іншого кантону. Але загалом всіх дітей намагаються соціалізувати та вчити з усіма іншими дітьми. В деяких кантонах домашнє навчання – під забороною.

Діти та підлітки з особливими освітніми потребами мають право на постійне навчання та підтримку спеціалістів, які займаються ними буквально від народження до 20-річного віку. Дітей оцінюють спеціалізовані установи їхнього кантону. Вони отримують підтримку через свою школу і проходять навчання переважно безкоштовно.

Фото: Більшість дітей у Швейцарії вчиться у безкоштовних школах (Getty Images)

Які речі треба купувати дитині до школи, а що дають безкоштовно

Після зарахування дитини до школи батькам надішлють список речей, які потрібно буде придбати перед початком навчання. Часом школи забезпечують дітей навіть зошитами, але нерідко треба купувати більшість речей власним коштом.

Швейцарські початкові (і середні) школи зазвичай не надають шафок для речей, а підручники дітям носити з собою треба. Тому варто подбати про те, щоб у дитини був якісний рюкзак. Також потрібна буде спортивна сумка. Тут популярні водонепроникні сумки зі шнурком. В них діти носять спортивне взуття та спортивний одяг. Їх можна легко повісити в роздягальнях спортивного залу.

Хоча школи у Швейцарії не висувають вимог з носіння форми, знадобиться деякий інший одяг. Зокрема це може бути:

Зимова куртка. У Швейцарії заняття можуть починатися вже о 7:30 ранку (найпізніше – о 8:30), а температура взимку в середньому коливається від -2C до -5C, тому вашій дитині важливо зігрітися, чекаючи на початок уроку. Для цього знадобиться зимовий обяг та взуття.

Дощовик. Погода у Швейцарії часом може бути непередбачуваною, і швейцарські діти часто носять плащ в рюкзаках на випадки сильного дощу. А парасолі діткам важко носити, тому дощовик – найбільш зручний варіант.

Спортивний одяг. У школах по всій Швейцарії проводять багато спортивних занять. Тому дитині у школі точно знадобиться одяг для занять у шкільному спортзалі.

Одяг для плавання. У швейцарських школах часто проводять щотижневі спортивні заняття, а в теплі місяці року діти також беруть участь у заняттях з плавання в басейні. Тому їм знадобляться плавки/купальник, окуляри, шапка, капці та рушник.

Фото: Дітей часто забезпечують не тільки підручниками, а й деякими канцелярськими товарами (Getty Images)

Чи треба купувати канцелярські товари та підручники

Це залежить від конкретної школи. У деяких швейцарських школах перед тим, як відправити дитину до школи, вам доведеться придбати основні речі - пенали, зошити. Але є й такі школи, де дітей забезпечують навіть зошитами.

Якщо школа вашої дитини не надала вам список покупок, найкраще купити все заздалегідь.

У Швейцарії школа повинна забезпечувати дітей всіма необхідними підручниками, а також додатковими друкованими матеріалами, які потрібні для навчання.

У швейцарських початкових школах безкоштовне харчування не надається, і учні, як правило, приносять власну їжу. Батьки часто дають дітям пачки печива, бутерброди, мюслі або фрукти. Цікаво, що діти у Швейцарії іноді йдуть на обідню перерву додому, а на післяобідню перерву приносять прості перекуси. Але якщо батьків немає вдома і вони працюють, діти частіше обідають у шкільних їдальнях.

На відміну від багатьох інших країн і приватних шкіл, позашкільні заходи не є обов’язковою частиною навчальної програми початкової школи у Швейцарії, якщо дитина вчиться там безкоштовно. Але батьки завжди мають можливість записати дитину на заняття спортом чи музикою: заняття оплачують окремо.

Раніше українська юристка розповіла РБК-Україна, як віддати дитину до школи у Швейцарії та поділилася власним досвідом навчання дітей в цій країні.

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