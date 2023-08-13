Очереди на несколько лет. Сколько стоит обучение в детсадах и школах Германии

Немецкое образование известно своими высокими стандартами и качеством. Обязательно образование для детей в Германии начинается с 6 лет. Детей младше этого возраста можно отдать в детсады. Впрочем, стоят они достаточно дорого.

TRAVEL РБК-Украина рассказывает, сколько может стоить обучение ребенка в детсадах Германии и что нужно знать об учебе в местных школах.

Большие очереди. Что нужно знать о бесплатных детских садах

Для детей от восьми недель до трех лет в Германии есть ясли, а трех лет до шести лет есть возможность посещать детский сад. Впрочем, посещать детсады не обязательно: родители решают сами, отдавать ли туда детей.

Как и во многих странах, в Германии в последние годы очень не хватает специалистов по уходу за детьми. Хотя в Германии родители старше года ребенка имеют право на то, чтобы получить место в бесплатном детском саду, мест просто не хватает.

Немецкие родители воспринимают это дело серьезно, и часто думают о месте в детсадах для детей, как только они родились. Поэтому в очередях иногда нужно ждать несколько лет. С другой стороны, часто случается, что место ребенку в бесплатном саду находится очень быстро – почти сразу после обращения родителей. Поэтому со свободными местами в детсадах многое зависит от ситуации на местах.

"Дошкольное и школьное образование в Германии имеет высокие стандарты, и дети получают образование высокого качества. Более половины детей в Германии в возрасте от 3 до 6 лет посещают детские сады. Есть разные типы детских садов на выбор. Однако имейте в виду, что эти высокие стандарты могут сопровождаться высокими затратами и длинными списками ожидания", – говорится на сайте Internations.org.

Фото: Детские сады в Германии часто бывают платные, но обучение там не обязательно (unsplash.com)

Если вам удастся получить место в государственном детском саду, вам нужно платить скромную ежемесячную плату в размере 70–200 евро за ребенка. Хотя в некоторых городах, таких как Берлин и Гамбург, это бесплатно на 100%.

В немецких детских садах нет централизованной структуры оплаты: она устанавливается либо государством, либо самими заведениями. Нужно ли платить в таких детсадах, зависит от ситуации.

Некоторые немецкие земли предоставляют несколько часов посещения детсадов детьми в месяц бесплатно. Одни взимают плату только за еду и дополнительные услуги, другие устанавливают оплату на основе дохода вашей семьи, количества детей и от того, сколько им лет, пишут welcome-hub-germany.com о немецких детсадах.

Частные детские сады и няни. Какую стоимость можно ожидать

Частично из-за недостатка мест в детских садах, субсидируемых государством, в Германии некоторые родители выбирают частные детские сады.

Частные детские сады в Германии достаточно недешевы и стоят от 1000 евро в месяц в зависимости от города, уровня заведения и занятий, которые там проводят.

Сколько стоят услуги няни (Tagespflege)

Кроме детских садов, в Германии популярно обращаться за услугами по уходу за детьми к сертифицированным няням. Чаще всего нянь нанимают на целый день, если оба родителя или мама работают.

Часто няня берет еще несколько детей: в Германии разрешено не более пяти детей на няню. За такие "групповые" занятия и опеку няни платят около 600 евро в месяц.

Фото: Няня может брать себе на дневную опеку до 5 детей (unsplash.com)

Индивидуальные услуги няни. Няня, которая приходит заботиться о детях к вам домой, по законодательству Германии является вашим работником по контракту: вы несете ответственность за ее зарплату и налоги/медицинское страхование. Таким няням в Германии платят от 2000 евро в месяц за 40-часовую рабочую неделю.

Есть и более экономный вариант. Au-pair – это работник, помогающий с уходом за детьми и легкой работой по дому. Это гораздо дешевле: от всего 280 евро в месяц.

Также няни могут заниматься детьми не целый день. Есть опция почасовой оплаты. Это может стоить от 10 евро в час.

Все ли школы в Германии бесплатны

В возрасте шести лет дети в Германии идут в школу. Есть четыре типа средних школ на вибір: Gymnasium, Fachoberschule, Realschule и Gesamtschule.

"Теперь вы можете вздохнуть с облегчением, поскольку вы уже успешно прошли через конкурентную, запутанную и часто дорогостоящую систему дошкольного ухода за детьми. С этого момента обучение может обходиться дешевле", – говорится на сайте welcome-hub-germany.com.

В Германии как государственные начальные, так и средние школы полностью бесплатны. Вам нужно только покрыть расходы на канцелярские товары, школьные экскурсии и прочее: все как в украинских общеобразовательных школах.

Фото: Обучение в школах Германии преимущественно бесплатное (unsplash.com)

Начальная школа/Grundschule : 6-12 лет;

Средняя школа: 10-18 лет (12-18 в Берлине и Бранденбурге).

Каждый этап школьного обучения имеет несколько вариантов в зависимости от способностей учащегося к определенным предметам.

Гимназия/Gymnasium: для успешных учащихся. Обычно здесь хотят учиться те, кто потом будет поступать в университет; Realschule: для учащихся "средней" специализации. Там учатся чаще те, кто стремится к профтехническому обучению; Hauptschule: школа с медленным темпом обучения; Gesamtschule: общеобразовательная школа. Может совмещать элементы других трех типов школ.

В Германии есть возможность посещать международную школу. Там часто учатся дети дипломатов, сотрудников международных компаний. Плата за обучение в международных школах Германии может составлять от 15 000 до 20 000 евро в год.

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