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Черги на кілька років. Скільки коштує навчання в дитсадках і школах Німеччини

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Неділя 13 серпня 2023 09:00
Черги на кілька років. Скільки коштує навчання в дитсадках і школах Німеччини Фото: Діти в дитсадку Німеччини (unsplash.com)
Автор: Катерина Гончарова

Німецька освіта відома своїми високими стандартами та якістю. Обов'язкова освіта для дітей у Німеччині починається з 6 років. Дітей молодше цього віку можна віддати до дитсадків. Втім, коштують вони доволі дорого.

TRAVEL РБК-Україна розповідає, скільки може коштувати навчання дитини в дитсадках Німеччини та що треба знати про навчання у місцевих школах.

Великі черги. Що треба знати про безкоштовні дитячі садки

Для дітей від восьми тижнів до трьох років в Німеччині є ясла, а трьох років до шести років є можливість відвідувати дитячий садок. Втім, відвідувати дитсадки не є обов'язковим: батьки вирішують самі, чи віддавати туди дітей.

Як і в багатьох країнах, у Німеччині останніми роками дуже не вистачає фахівців з догляду за дітьми. Хоча в Німеччині батьки старшої за рік дитини мають право на те, щоб отримати місце в безкоштовному дитячому садку, місць просто не вистачає.

Німецькі батьки сприймають цю справу серйозно, і часто думають про місце в дитсадках для діток, як тільки вони народилися. Тому в чергах іноді треба чекати кілька років. З іншого боку, часто буває, що місце дитині в безкоштовному садку знаходиться дуже швидко – майже відразу після звернення батьків. Тому з вільними місцями в дитсадках багато залежить від ситуації на місцях.

"Дошкільна та шкільна освіта в Німеччині має високі стандарти, і діти здобувають освіту високої якості. Більш ніж половина дітей у Німеччині у віці від 3 до 6 років відвідують дитячі садки. Є різні типи дитячих садків на вибір. Однак майте на увазі, що ці високі стандарти можуть супроводжуватися високими витратами та довгими списками очікування", йдеться на сайті Internations.org.

Черги на кілька років. Скільки коштує навчання в дитсадках і школах Німеччини

Фото: Дитячі садки в Німеччині часто бувають платні, але навчання там не є обов'язковим (unsplash.com)

Якщо вам пощастить отримати місце в державному дитячому садку, тоді вам треба платити скромну щомісячну плату в розмірі 70–200 євро за дитину. Хоча в деяких містах, таких як Берлін і Гамбург, це безкоштовно на 100%.

У німецьких дитячих садках немає централізованої структури оплати: вона встановлюється або державою, або самими закладами. Чи треба платити у таких дитсадках, залежить від ситуації.

Деякі німецькі землі надають певну кількість годин відвідування дитсадків дітьми на місяць безкоштовно. Одні стягують плату лише за їжу та додаткові послуги, а інші встановлюють оплату на основі доходу вашої родини, кількості дітей і від того, скільки їм років, пишуть welcome-hub-germany.com про німецькі дитсадки.

Приватні дитячі садки та няні. Яку вартість можна очікувати

Частково через нестачу місць у дитячих садках, які субсидуються державою, у Німеччині деякі батьки обирають приватні дитячі садки.

Приватні дитячі садки в Німеччині доволі недешеві й коштують від 1000 євро на місяць залежно від міста, рівня закладу та занять, які там проводять.

Скільки коштують послуги няні (Tagespflege)

Крім дитячих садків, в Німеччині популярно звертатись за послугами з догляду за дітьми до сертифікованих нянь. Найчастіше нянь наймають на цілий день, якщо обоє з батьків або мама працюють.

Часто няня бере ще кілька дітей: у Німеччині дозволено не більше п’яти дітей на няню. За такі "групові" заняття та опіку няні платять близько 600 євро на місяць.

Черги на кілька років. Скільки коштує навчання в дитсадках і школах Німеччини

Фото: Няня може брати собі на денну опіку до 5 дітей (unsplash.com)

Індивідуальні послуги няні. Няня, яка приходить піклуватися про дітей до вас додому, за законодавством Німеччини є вашим працівником за контрактом: ви несете відповідальність за її зарплату і податки/медичне страхування. Таким няням в Німеччині платять від 2000 євро на місяць за 40-годинний робочий тиждень.

Є й більш економний варіант. Au-pair – це працівник, який допомагає з доглядом за дітьми та легкою роботою по дому. Це набагато дешевше: від лише 280 євро на місяць.

Також няні можуть опікуватись дітьми не цілий день. Є опція погодинної оплати. Це може коштувати від 10 євро на годину.

Чи всі школи в Німеччині є безкоштовними

У віці шести років діти в Німеччині йдуть до школи. Є чотири типи середніх шкіл на вибір: Gymnasium, Fachoberschule, Realschule і Gesamtschule.

"Тепер ви можете зітхнути з полегшенням, оскільки ви вже успішно пройшли через конкурентну, заплутану та часто дорогу систему дошкільного догляду за дітьми. З цього моменту навчання може обходитися дешевше", – йдеться на сайті welcome-hub-germany.com.

У Німеччині як державні початкові, так і середні школи повністю безкоштовні. Вам потрібно лише покрити витрати на канцелярські товари, шкільні екскурсії та інше: все як в українських загальноосвітніх школах.

Черги на кілька років. Скільки коштує навчання в дитсадках і школах Німеччини

Фото: Навчання у школах Німеччини переважно безкоштовне (unsplash.com)

  • Початкова школа/Grundschule: 6-12 років;
  • Середня школа: 10-18 років (12-18 у Берліні та Бранденбурзі).

Кожен етап шкільного навчання має кілька варіантів в залежності від здібностей учня до певних предметів.

  1. Гімназія/Gymnasium: для успішних учнів. Зазвичай тут хочуть вчитись ті, хто потім вступатиме до університету;
  2. Realschule: для учнів "середньої" спеціалізації. Там вчаться частіше ті, хто прагне профтехнічного навчання;
  3. Hauptschule: школа з повільним темпом навчання;
  4. Gesamtschule: загальноосвітня школа. Може поєднувати елементи інших трьох типів шкіл.

В Німеччині є можливість відвідувати міжнародну школу. Там часто навчаються діти дипломатів, працівників міжнародних компаній. Плата за навчання в міжнародних школах Німеччини може становити від 15 000 до 20 000 євро на рік.

Раніше ми писали, що варто знати про навчання дітей у школах Швейцарії.

Також пропонуємо почитати, чим відрізняються українська та британська шкільні системи, з якими складнощами стикаються українські школярі в Англії та їхні батьки та за що можна отримати штраф.

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