Без черг навіть на свята. Скільки біженців зараз їде з України в ЄC

Зараз в Європу, особливо до Франції, з України їде мало біженців. Однак пасажири автобусів все ж є.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Черги на КПП. Як виїхати за кордон без затримок і проблем".

Найбільше черг, звісно, було в перші дні війни. Далі потік біженців зменшувався, і зараз він є доволі низьким, розповів керівник транспортної компанії "Western Trans" Мирослав Дригуш. Перевізник возить людей з України у Францію кілька разів на тиждень, також перевозить гуманітарні вантажі.

Він згадує, що найбільші черги були в перші дні війни – спочатку стояли цілу добу, потім – по 3-4 години. Ситуація з чергами прийшла до норми приблизно за місяць.

"Але біженці продовжують їхати (в Європу – ред.) і зараз. Минулого тижня з нами їхали 34 людей. З них 20-25 – це були люди, які виїжджали напередодні 24 лютого, побоюючись повторного вторгнення. Хоча зазвичай пасажирів може бути 10-15", – розповів власник компанії-перевізника.

Через рік війни великого потоку людей у Францію немає, додає він. Хтось їде до родичів за кордон, хтось повертається туди після відвідин України.

Фото: Щоб уникнути черг, треба дотримуватись правил безвізового режиму і митного контролю (Getty Images)

"Зараз черг немає навіть перед святами. Минулий тиждень перед нами був тільки один автобус на кордоні. Наші паспортисти розповідали, що в тому автобусі їхали біженці, бо половина людей мали тільки внутрішні паспорти. Через це довше затримався контроль – людей треба було перевірити і ввести в базу", – розповідає Мирослав Дригуш.

Як уникнути черг пасажирам автобуса. Поради перевізника

дотримуватися всіх правил митного контролю: зважати на вміст сумок, які на обох кордонах виймають з автобуса і просвічують рентгеном.

"Потрібно дотримуватися всіх вимог. Не казати в останній момент: "Я не знав, що не можна стільки сигарет". Це вважається злісною контрабандою", – каже він.

враховувати та дотримуватися всіх встановлених правил безвізового в'їзду.

"Якщо людина перебувала 90 днів у Європі, стільки ж потрібно побути вдома і тоді їхати на територію ЄС. Минулого тижня дівчина, яка їхала з нами у Францію, не відбула термін перебування, тому її не пропустили польські прикордонники. Ми годину чекали, але вона передзвонила і попросила завезти її речі сестрі у Франції. Також минулого тижня їхала жінка, яка забула взяти із собою дозвіл на проживання у Франції – після розмови її пропустили", – розповідає про останні випадки перевізник.

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