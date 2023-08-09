Частковий доступ. Коли в Одесі відкриють пляжі: відповідь міськради

В Одесі та в Одеській області готують пляжі, на яких дозволять відпочинок із купанням у морі. Відповідне розпорядження днями підписав голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Які саме пляжі дозволять відкрити для відпочивальників, ще визначають, повідомили TRAVEL РБК-Україна у прес-службі Одеської міськради.

"Наразі Одеська міська рада проводить роботу щодо визначення ділянок пляжних зон, які можуть бути доступними для відвідування громадянами з метою оздоровлення та купання у морі в межах берегової зони, а також щодо їх відповідності вимогам наказу Одеської ОВА", – розповіла прес-секретар мерії Наталія Мальцева.

Після того, як підготовчі заходи будуть завершені, комісії обстежать ділянки, а акти обстежень направлять до Одеської обласної військової адміністрації для прийняття рішення про можливий частковий доступ до певних ділянок пляжних зон.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер закликав Одеську, Білгород-Дністровську та Ізмаїльську РВА провести відповідну підготовку пляжів до 10 серпня.

"Закликаю всіх укластися в строки, щоб уже цими вихідними Одещина могла зустрічати туристів. За прогнозом буде до +30, тож чекаємо всіх на наші найкращі в світі пляжі", – звернувся він.

Фото: Попередження про небезпеку мін в Одесі (gettyimages.com)

Офіційний дозвіл відкритися для купання отримають пляжі, які матимуть:

захисні сітки, що унеможливлюють потрапляння мін;

спостережно-рятувальні пости;

буї;

засоби гучного мовлення;

укриття поблизу.

У червні в Одесі готувалися відкрити пляжі – від Ланжерону до 16 станції Великого Фонтану. Умовою була відгороджена сітками зона купання. Доступ до пляжів планували відкрити тільки у світлу пору доби.

Але після підриву Каховської ГЕС вода в морі була визнана забрудненою. Зараз якість води у Чорному морі відповідає санітарним нормам.

Тим часом в Україні можна провести відпустку із відпочинком у басейнах із гірками та хвилями. Аквапарки працюють у західних регіонах країни, куди українці найбільше їдуть відпочивати цього літа.

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