Частичный доступ. Когда в Одессе откроют пляжи: ответ горсовета

В Одессе и Одесской области готовят пляжи, на которых разрешат отдых с купанием в море. Соответствующее распоряжение на днях подписал глава Одесской ОВА Олег Кипер.
Какие пляжи позволят открыть для отдыхающих, еще определяют, сообщили TRAVEL РБК-Украина в пресс-службе Одесского горсовета.
"В настоящее время Одесский городской совет проводит работу по определению участков пляжных зон, которые могут быть доступны для посещения гражданами с целью оздоровления и купания в море в пределах береговой зоны, а также их соответствия требованиям приказа Одесской ОВА", – рассказала пресс-секретарь мэрии Наталия Мальцева.
После того, как подготовительные мероприятия будут завершены, комиссии обследуют участки, а акты обследований направят в Одесскую областную военную администрацию для принятия решения о возможном частичном доступе к определенным участкам пляжных зон.
Председатель Одесской ОВА Олег Кипер призвал Одесскую, Белгород-Днестровскую и Измаильскую РВА провести соответствующую подготовку пляжей до 10 августа.
"Призываю всех уложиться в сроки, чтобы уже в эти выходные Одесщина могла встречать туристов. По прогнозу будет до +30, так что ждем всех на наши лучшие в мире пляжи", – обратился он.
Официальное разрешение открыться для купания получат пляжи, которые будут иметь.
В июне в Одессе готовились открыть пляжи – от Ланжерона до 16-й станции Большого Фонтана. Условием была отгороженная сетками зона купания. Доступ к пляжам планировали открыть только в светлое время суток.
Но после подрыва Каховской ГЭС вода в море была признана загрязненной. Сейчас качество воды в Черном море отвечает санитарным нормам.
Тем временем, в Украине можно провести отпуск с отдыхом в бассейнах с горками и волнами. Аквапарки работают в западных регионах страны, куда украинцы больше всего едут отдыхать этим летом.
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