На час воєнного стану. Які документи можна надсилати поштою за кордон

Українці, які з початку війни тікали за кордон, прихопивши речі першої необхідності, часто забували вдома важливі документи.

Нещодавно громадянам України дозволили відправляти документи за кордон поштою. Що можна висилати, а що заборонено, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на VisitUkraine.today.

Які документи приймуть на пошті для пересилання за кордон

Верховна Рада України розширила список документів, які українцям дозволено надсилати поштою за кордон. До переліку додали паспорти: "внутрішній" та для виїзду за кордон. Втім, є значний список документів, які все ще не можна надсилати поштою в іншу країну.

Перелік дозволених документів до пересиланням поштовими сервісами:

внутрішній паспорт громадянина України;

паспорт для виїзду за кордон;

посвідчення особи щодо повернення в Україну.

Дозвіл на пересилання цих документів діє лише під час воєнного стану. Після його скасування повернуться попередні правила.

Перелік документів, які заборонені для надсилання поштою за кордон, згідно з українським законодавством:

трудові книжки;

військові квитки;

дозволи на право носіння зброї;

посвідчення особи (крім тих, що дозволені).

Також, відповідно до законодавства Всесвітньої поштової спілки, у міжнародних посилках, бандеролях, мішках "M" забороняється пересилати письмові повідомлення, що мають характер ділового та особистого листування, а також будь-яку кореспонденцію, що не належить відправникам або адресатам, за винятком рахунків та описів додатків.

Фото: Закордонний паспорт (gettyimages.com)

Що буде з документом, який знайшли у посилці

Якщо з України відправляють посилку, а у ній виявляють предмети або документи, які заборонені для відправлення за кордон поштою, їх вилучають.

Зазначається, що оператор поштового зв'язку повертає їх відправнику або вживає заходів до їх вилучення.

Відповідно до законодавства, поштові відправлення тимчасово зберігаються об'єктом поштового зв'язку за місцем їх виявлення з дотриманням вимог ведення обліку, збереження та обмеження доступу до них сторонніх.

Нагадаємо, ми писали, що ще у двох країнах ЄС запрацював "Паспортний сервіс".

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