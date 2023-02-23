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На время военного положения. Какие документы можно отправлять по почте за границу

Фото: Паспорт гражданина Украины (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Украинцы, которые с начала войны бежали за границу, прихватив вещи первой необходимости, часто забывали дома важные документы.

Недавно гражданам Украины разрешили отправлять документы за границу по почте. Что можно высылать, а что запрещено, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на VisitUkraine.today.

Какие документы примут на почте для пересылки за границу

Верховная Рада Украины расширила список документов, которые украинцам разрешено отправлять по почте за границу. К списку добавили паспорта: "внутренние" и для выезда за границу. Впрочем, есть значительный список документов, которые все еще нельзя посылать по почте в другую страну.

Список разрешенных документов к пересылке почтовыми сервисами:

  • внутренний паспорт гражданина Украины;
  • паспорт для выезда за границу;
  • удостоверение личности о возвращении в Украину.

Разрешение на пересылку этих документов действует только во время военного положения. После его отмены вернутся предыдущие правила.

Перечень документов, запрещенных для отправки по почте за границу, согласно украинскому законодательству:

  • трудовые книжки;
  • военные билеты;
  • разрешения на право ношения оружия;
  • удостоверение личности (кроме разрешенных).

Также, в соответствии с законодательством Всемирного почтового союза, в международных посылках, бандеролях, мешках "M" запрещается пересылать письменные сообщения, имеющие характер деловой и личной переписки, а также любую корреспонденцию, не принадлежащую отправителям или адресатам, за исключением счетов и описаний приложений.

Фото: Заграничный паспорт (gettyimages.com)

Что будет с документом, который нашли в посылке

Если из Украины отправляют посылку, а в ней обнаруживают предметы или документы, запрещенные для отправки за границу по почте, их изымают.

Отмечается, что оператор почтовой связи возвращает их отправителю или принимает меры к их изъятию.

В соответствии с законодательством почтовые отправления временно хранятся объектом почтовой связи по месту их обнаружения с соблюдением требований ведения учета, сохранения и ограничения доступа к ним посторонних.

Напомним, мы писали, что еще в двух странах ЕС заработал "Паспортный сервис".

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