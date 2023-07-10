Будуть до кінця літа. У ДПСУ порадили, як уникнути черг на кордоні

Влітку пасажиропотік на кордонах України зріс майже у півтора рази. Разом із цим збільшилися черги на пунктах пропуску.

Яка причина такої ситуації та що робити, щоб уникнути тривалого очікування на кордоні, TRAVEL РБК-Україна розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

Від чого залежать черги на кордоні цього літа

На пасажиропотік на кордоні України впливає сезон: влітку люди можуть поїхати відпочити або прийняти участь в інших заходах за кордоном, зазначають у ДПСУ.

"Під час літнього сезону бачимо збільшення кількості жінок, дітей, людей похилого віку, які стали перетинати кордон. До прикладу, на кінець весни пасажиропотік був 85-90 тисяч осіб в обох напрямках. Зараз у будні дні перетинають кордон десь 120 тисяч осіб за добу в обох напрямках, а у вихідні пасажиропотік може досягати і 130-140 тисяч людей", – розповідає Андрій Демченко.

У середині червня прикордонники почали відзначати перевагу виїзду громадян за кордон над в'їздом. Згодом пасажиропотік повернувся до співвідношення 50/50, а в окремі дні в Україну в'їжджають більше людей.

"Збільшення кількості охочих перетнути кордон в певні години у певні дні збільшує час для оформлення на кордоні. Напередодні вихідних та у вихідні ми фіксуємо утворення черг на виїзд. У вихідні також є накопичення транспорту перед пунктами пропуску на території суміжних країн, коли люди повертаються", – додає речник ДПСУ.

Він додає: із понеділка по середу пасажиропотік менший, і відповідно великих черг немає. У ці дні менші черги також на в'їзд.

"Починаючи з вечора четверга і до неділі кількість охочих перетнути кордон зростає, що збільшує навантаження на пункти пропуску, люди перебувають у чергах, очікуючи на оформлення", – каже він.

У ДПСУ прогнозують, що висока динаміка пасажиропотоку зберігатиметься до кінця літа. Ситуація найближчим часом не зміниться, бо навчальний рік закінчився і батьки обирають відпочинок за кордоном.

Фото: На в'їзд в Україну - також черги (facebook.com/zahidnuy.kordon)

Як уникнути черг при виїзді за кордон: порада

На польську ділянку припадає 50-55% усього пасажиропотоку. На цьому кордоні пунктів пропуску більше, ніж з іншими країнами.

"Люди обирають той напрямок, через який їм зручніше їхати. Але ми радимо перевіряти стан завантаженості пунктів пропуску на західній ділянці. Така інформація що 3 години публікується на сторінці Facebook Західного регіонального управління, де по кожному пункті пропуску демонструється кількість транспортних засобів, які очікують на оформлення", – радить Андрій Демченко.

За його словами, традиційно найбільш завантаженими пунктами пропуску є такі:

Шегині;

Рава-Руська;

Краківець.

"Інколи буває так, що пункт пропуску "Краківець" завантажений, а сусідні взагалі без черг. Просто велика кількість людей одночасно обрали Краківець. Вони не зважають на доступну інформацію щодо завантаженості і тому очікують у черзі, хоча у сусідніх пунктах пропуску вони б могли перетнути кордон набагато швидше", – пояснює речник відомства.

Також завантаженість пунктів на в'їзд до України можна перевіряти на інформаційних ресурсах суміжних країн.

Нагадаємо, у ДПСУ називали причину масового повернення українців з-за кордону у квітні.

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