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Будут до конца лета. В ГПСУ посоветовали, как избежать очередей на границе

Фото: Пересечение границы Украины (facebook.com/zahidnuy.kordon)
Автор: Ольга Маджумдар

Летом пассажиропоток на границах Украины вырос почти в полтора раза. При этом увеличились очереди на пунктах пропуска.

Какая причина такой ситуации и что делать, чтобы избежать длительного ожидания на границе, TRAVEL РБК-Украина рассказал спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

От чего зависят очереди на границе этим летом

На пассажиропоток на границе Украины влияет сезон: летом люди могут поехать отдохнуть или принять участие в других мероприятиях за границей, отмечают в ГПСУ.

"Во время летнего сезона видим увеличение количества женщин, детей, пожилых людей, которые стали пересекать границу. К примеру, на конец весны пассажиропоток был 85-90 тысяч человек в обоих направлениях. Сейчас в будние дни пересекают границу примерно 120 тысяч человек в сутки в обоих направлениях, а в выходные пассажиропоток может достигать и 130-140 тысяч человек", – рассказывает Андрей Демченко.

В середине июня пограничники начали отмечать преимущество выезда граждан за границу над въездом. Впоследствии пассажиропоток вернулся к соотношению 50/50, а в отдельные дни в Украину въезжают больше людей.

"Увеличение количества желающих пересечь границу в определенные часы в определенные дни увеличивает время для оформления на границе. Накануне выходных и на выходных мы фиксируем образование очередей на выезд. В выходные также есть накопление транспорта перед пунктами пропуска на территории сопредельных стран, когда люди возвращаются", – добавляет представитель ГПСУ.

Он добавляет: с понедельника по среду пассажиропоток меньше и соответственно, больших очередей нет. В эти дни меньшие очереди также на въезд.

"Начиная с вечера четверга и до воскресенья количество желающих пересечь границу растет, что увеличивает нагрузку на пункты пропуска, люди находятся в очередях, ожидая оформления", – говорит он.

В ГПСУ прогнозируют, что высокая динамика пассажиропотока будет сохраняться до конца лета. Ситуация в ближайшее время не изменится, потому что учебный год закончился и родители выбирают отдых за границей.

Фото: На въезд в Украину – также очереди (facebook.com/zahidnuy.kordon)

Как избежать очередей при выезде за границу: совет

На польский участок приходится 50-55% всего пассажиропотока. На этой границе пунктов пропуска больше, чем с другими странами.

"Люди выбирают то направление, через которое им удобнее ехать. Но мы советуем проверять состояние загруженности пунктов пропуска на западном участке. Такая информация каждые 3 часа публикуется на странице Facebook Западного регионального управления, где по каждому пункту пропуска демонстрируется количество транспортных средств, ожидающих оформления", – советует Андрей Демченко.

По его словам, традиционно наиболее загруженными пунктами пропуска являются:

  • Шегини;
  • Рава-Русская;
  • Краковец.

"Иногда бывает так, что пункт пропуска "Краковец" загружен, а соседние вообще без очередей. Просто большое количество людей одновременно выбрали Краковец. Они не учитывают доступную информацию о загруженности и поэтому ожидают в очереди, хотя в соседних пунктах пропуска они могли бы пересечь границу намного быстрее", – объясняет спикер ведомства.

Также загруженность пунктов на въезд в Украину можно проверять на информационных ресурсах сопредельных стран.

Напомним, в ГПСУ называли причину массового возвращения украинцев из-за границы в апреле.

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