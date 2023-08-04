Будівельники та медсестри. Яких працівників гостро не вистачає в країнах Європи

Все частіше в Європі повідомляють про нестачу працівників у різних галузях. В більшості країн гостро потрібні фахівці різноманітних професій: лікарі, будівельники, інженери, офіціанти.

TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Euronews розповідає про найбільш популярні вакансії в європейських країнах.

Які професії в Європі мають найбільший попит

Згідно з останнім звітом Європейського управління праці, фахівці для роботи у галузях програмного забезпечення, охорони здоров’я, будівництва та інженерії є одними з найбільш затребуваних. Дослідження проаналізувало ситуацію у 27 країнах Європейського Союзу, а також у Норвегії та Швейцарії.

З приблизно 400 визначених професій 38 були оцінені як такі, що мають масовий дефіцит. Це означає, що принаймні 11 країн повідомили про них як про дефіцитні. У досліджуваних країнах зайняті на цих роботах зайняті близько 38,82 мільйона працівників.

П'ятнадцять вакансій зі списку пов'язані з будівництвом. Найбільша кількість країн вказала затребуваними професії муляра, тесляра та столяра. Популярні також оператори машин, а також будівельники, інженери-будівельники.

Затребуваними також вважаються зварювальники, монтувальники металевих конструкцій і монтажники.

Фото: Професія будівельника увійшла до списку найбільш потрібних (Getty Images)

У списку також представлені популярні професії в галузі програмного забезпечення, такі як розробники додатків, системні аналітики, розробники та аналітики програмного забезпечення та програм.

Важливе місце займає сектор охорони здоров’я. Практично в кожній країні гостро потрібні лікарі загальної практики та вузькі спеціалісти (хірурги, кардіохірурги, неврологи), медсестри, психологи, фізіотерапевти та фельдшери.

У галузі гостинності найбільш затребуваними є кухарі, офіціанти, пекарі, кондитери та кондитери.

Які професії актуальні завжди

Багато професій, представлених у списку – це ті, де фахівці потрібні не ситуативно, а постійно.

"Такі професії, як муляри, водії важких вантажівок, сантехніки, медсестри, зварювальники, електрики, розробники програмного забезпечення, кухарі, лікарі та механіки, включені до топ 10 рейтингів у всіх чотирьох попередніх звітах", – йдеться у публікації.

Однак деякі вакансії у списку є новими. Наприклад, психологи та фізіотерапевти потрапили до списку вперше. Медичні спеціалісти вперше з’явилися у списку найпотрібніших фахівців 2021 році, тоді як фельдшери згадуються з 2020 року – року пандемії COVID-19 – і з’являються у рейтингу актуальних досі.

Фото: Медсестри та лікарі потрібні в усіх країнах Європи (unsplash.com)

Кадрові проблеми в індустрії гостинності – явище не нове. З нестачею працівників стикаються багато країн. Однак, за винятком кухарів, які фігурували в усіх попередніх рейтингах, усі інші вакансії зі списку є новими. Вперше до рейтингу потрапили офіціанти, м'ясники, пекарі та продавці риби.

В яких країнах найбільший дефіцит кадрів та чому він виникає

Звіт показує, що дефіцит кадрів здебільшого притаманний країнам у північній та західній Європі, хоча також багато працівників потрібно в Італії.

В Швейцарії, Італії та Нідерландах – найбільша нестача працівників, а в Греції, Чехії та Мальті – найменше.

"За останні десятиліття ринок праці зазнав багато змін. За цим дисбалансом робочої сили стоїть кілька факторів. Технологічні зміни, старіння населення Європи, перехід до більш екологічної економіки та нещодавні події, такі як війна в Україні та пандемія COVID-19 – усе це зіграло свою роль", – пише видання.

Нові цифрові технології трансформують більшість секторів економіки, і для більшої кількості професій потрібна кваліфікація STEM (наука, технології, інженерія та математика).

Фото: Індустрія гостинності шукає менеджерів готелів, офіціантів, продавців (freepik.com)

Також населення Європи неухильно старіє. За прогнозами, до 2100 року частка людей працездатного віку (віком 20-64 роки) зменшиться до 50%.

Сектор охорони здоров’я та соціального забезпечення потребує більшої кількості працівників, але там важко залучити нових людей та утримати наявний персонал через погіршення умов праці. Новий звіт Міжнародної ради медсестер (ICN) попереджає, що дефіцит медсестер у всьому світі у найближчі роки може призвести до глобальної кризи.

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