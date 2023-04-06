Будинок на 500 людей. Для переселенців в Україні збудують нове житло

На Івано-Франківщині триває облаштування прихистків для переселенців. Днями відкрили шелтер у Калуші.

Також в області збудують будинок для переселенців на 500 місць, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Івано-Франківської ОДА Світлани Онищук.

4 квітня в Калуші у приміщення колишнього дитсадка відкрили прихисток для 45 людей. Завдяки підтримці фонду "MoveUkraine" в будівлі виконали ремонт на 2 млн гривень. Раніше за участі організації відкрили шелтер у селі Мостище.

Фонд об’єднує меценатів зі США, Великої Британії та Швейцарії. На зібрані кошти ремонтують і обладнують старі будівлі під житло для переселенців.

"Ми обговорили подальші плани щодо будівництва нового житла. Домовилися про старт спорудження у нашій області будинку на 500 місць. Це буде перший соціальний проект на Прикарпатті", – розповіла Світлана Онищук.

Загалом організація зібрала понад 700 тисяч доларів для облаштування житла для 8 тисяч людей у прихистках західного регіону України. Фонд створювався, щоб переселити людей із тимчасових помешкань на вокзалах, у сільських радах чи клубах у гідне житло.

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