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Дом на 500 человек. Для переселенцев в Украине построят новое жилье

Фото: Новый шелтер в Калуше (коллаж РБК-Украина)
Автор: Ольга Маджумдар

В Ивано-Франковской области продолжается обустройство приютов для переселенцев. На днях открыли шелтер в Калуше.

Также в области будет построен дом для переселенцев на 500 мест, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Ивано-Франковской ОГА Светланы Онищук.

4 апреля в Калуше в помещение бывшего детсада открыли убежище для 45 людей. Благодаря поддержке фонда "MoveUkraine" в здании выполнили ремонт на 2 млн гривен. Ранее при участии организации открыли шелтер в селе Мостище.

Фонд объединяет меценатов из США, Великобритании и Швейцарии. На собранные средства ремонтируют и оборудуют старые постройки под жилье для переселенцев.

"Мы обсудили дальнейшие планы строительства нового жилья. Договорились о старте строительства в нашей области дома на 500 мест. Это будет первый социальный проект на Прикарпатье", – рассказала Светлана Онищук.

В общей сложности организация собрала более 700 тысяч долларов для обустройства жилья для 8 тысяч человек в убежищах западного региона Украины. Фонд создавался, чтобы переселить людей из временных помещений на вокзалах, в сельских советах или клубах в достойное жилье.

Напомним, мы писали, какие выплаты могут получить переселенцы в Украине.

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жилье для переселенцев