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Навіть без довідок. Як-дітям-переселенцям влаштуватися в нову школу: поради

Фото: Українські переселенці (Getty Images)
Автор: Катерина Гончарова

Переселенці, які вимушено змінили місце свого проживання через війну, мають низку пільг: виплати, спрощений доступ до медичної допомоги тощо. Також діти переселенців мають право бути зараховані до будь-якої школи за місцем проживання навіть без свідоцтва про народження, якщо його втратили або не взяли з собою.

Про це у коментарі РБК-Україна розповіла регіональна юристка БФ "Право на захист" Ірина Федотова.

Школярі та студенти. Як перевестися на навчання в інший заклад

"Дитина з родини внутрішньопереміщених осіб має повне право продовжити навчання в будь-якому закладі загальної середньої освіти за новим місцем проживання. Якщо в дитини-переселенця немає свідоцтва про народження або іншого документу, що підтверджує її особу, її зараховують до закладу освіти без цих документів", – відзначила вона.

За словами юристки, дитині з родини переселенців можна приходити на запис до школи й без основних документів: це не має стати причиною для відмови.

"Для дітей ВПО не є підставою для відмови в зарахуванні до 1 класу відсутність оригіналу або копії медичної довідки за формою № 086-1/о, однак цю довідку обов’язково необхідно надати до початку навчального року", – додає Ірина Федотова.

Крім того, під час війни в Україні держава також сприяє доступу до фахової передвищої та вищої освіти. Зокрема, студенти-переселенці, які до переїзду вже проходили навчання, мають право перевестися на навчання за держзамовленням.

"Це може бути за умови, якщо їх зарахували до закладів фахової передвищої, вищої освіти до 2021 року включно на місця, що фінансуються за кошти фізичних та/або юридичних осіб. Студенти мають звернутися письмово із заявою у довільній формі до керівника закладу освіти, в якому вони навчаються", – радить юристка.

Раніше повідомлялося, як повернутися в Україну та не втратити тимчасовий захист ЄС: всі правила.

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