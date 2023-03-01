Даже без справок. Как детям-переселенцам устроиться в новую школу: советы

Переселенцы, вынужденно изменившие место своего проживания из-за войны, имеют ряд льгот: выплаты, упрощенный доступ к медицинской помощи и так далее. Также дети переселенцев имеют право быть причислены в любую школу по месту жительства даже без свидетельства о рождении, если его потеряли или не взяли с собой.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала региональная юрист БФ "Право на защиту" Ирина Федотова.

Школьники и студенты. Как перевестись на обучение в другое заведение

"Ребенок из семьи внутриперемещенных лиц имеет полное право продолжить обучение в любом учреждении общего среднего образования по новому месту жительства. Если у ребенка-переселенца нет свидетельства о рождении или иного документа, подтверждающего его личность, его зачисляют в учебное заведение без этих документов", – отметила она.

По словам юристки, ребенку из семьи переселенцев можно приходить на запись в школу и без основных документов: это не должно стать причиной отказа.

"Для детей ВПЛ не является основанием для отказа в зачислении в 1 класс отсутствие оригинала или копии медицинской справки по форме № 086-1/о, однако эту справку обязательно необходимо предоставить до начала учебного года", – добавляет Ирина Федотова.

Кроме того, во время войны в Украине государство также способствует доступу к профессиональному высшему и высшему образованию. В частности, студенты-переселенцы, которые до переезда уже проходили обучение, имеют право перевестись на обучение по госзаказу.

"Это может быть при условии, если их зачислили в учреждения профессионального высшего, высшего образования до 2021 года включительно на места, финансируемые за средства физических и/или юридических лиц. Студенты должны обратиться в письменном виде с заявлением в произвольной форме к руководителю учебного заведения, в которому они учатся", – советует юрист.

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