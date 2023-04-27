Бракує коштів. Які країни східної Європи скорочують фінансову підтримку українців

Країни східної Європи скорочують фінансування програм допомоги українським біженцям через обмеження бюджетів.

Що змінюється для українців у Румунії, Чехії та Словаччині, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на Bloomberg.

Румунія змінює умови виплат за житло

Чотири місяці тому Румунія припинила виплати за житло біженцям через брак коштів після того, як витратила на підтримку українців 500 млн євро.

Уряд затвердив план офіційного скорочення виплат майже наполовину для 99 тисяч українських біженців в Румунії.

"Румунія вже витратила сотні мільйонів євро на біженців і ми продовжимо це робити. У нас обмежений бюджет, і ми докладаємо всіх зусиль, щоб забезпечити підтримку всіх громадян, румунів та іноземців", – заявив речник уряду Ден Карбунару.

Із травня українці отримуватимуть щомісячні одноразові виплати у 2000 леїв (445 доларів США) на сім'ю за житло. Фізичні особи – 750 леїв на місяць за житло. Також додатково кожному надаватимуть 600 леїв на харчування.

Нова допомога надаватиметься лише на 1 місяць тим біженцям, які можуть працювати, але не шукають роботу та не оформили дітей у школах.

З припиненням державної допомоги в Румунії багатьом людям буде важко платити за орендну плату, яка в Бухаресті сягає приблизно 400-500 євро на місяць.

Фото: Українські біженці у Чехії (gettyimages.com)

Як скорочують програми допомоги інші країни

У Польщі зареєструвалися майже 1,6 млн біженців. Країна вже скасувала частину грошової підтримки – зокрема, житлову субсидію у розмірі 40 злотих (10 доларів) на особу на день для працездатних українців у колективному житлі. Також скасовано безкоштовний проїзд у громадському транспорті.

Але збереглися інші статті підтримки – щомісячні виплати 500 злотих на дитину, безкоштовне навчання та медичне обслуговування.

Чехія виплатила близько 23 млрд крон (1,1 млрд доларів) приблизно 0,5 млн біженців. Влада також збирається перейти від оплати домовласникам до оплати житла самим біженцям та планує скоротити цю суму наприкінці року для людей, які можуть працювати.

Термін дії житлової допомоги Словаччини у розмірі 24 євро на день для дорослих та 12 євро на дитину спливає наприкінці травня. При цьому Міністерство фінансів заявляє, фінансового резерву для України не достатньо для покриття цих видатків до кінця року.

Втім, деякі країни не скорочують допомогу. Наприклад, Німеччина, яка зареєструвала понад 900 тисяч біженців, не урізала підтримку.

Нагадаємо, ми писали, що дедалі менше українців отримують тимчасовий захист у ЄС.

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