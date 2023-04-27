Не хватает средств. Какие страны восточной Европы сокращают финансовую поддержку украинцев

Страны восточной Европы сокращают финансирование программ помощи украинским беженцам из-за ограничений бюджетов.

Что меняется для украинцев в Румынии, Чехии и Словакии, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на Bloomberg.

Румыния меняет условия выплат за жилье

Четыре месяца назад Румыния прекратила выплаты за жилье беженцам из-за нехватки средств после того, как потратила на поддержку украинцев 500 млн евро.

Правительство утвердило план официального сокращения выплат почти наполовину для 99 тысяч украинских беженцев в Румынии.

"Румыния уже потратила сотни миллионов евро на беженцев и мы продолжим это делать. У нас ограниченный бюджет, и мы прилагаем все усилия, чтобы обеспечить поддержку всех граждан, румын и иностранцев", – заявил спикер правительства Дэн Карбунару.

С мая украинцы будут получать ежемесячные единовременные выплаты в 2000 леев (445 долларов США) на семью за жилье. Физические лица – 750 леев в месяц за жилье. Также дополнительно каждому будут предоставлять 600 леев на питание.

Новая помощь будет предоставляться только на 1 месяц беженцам, которые могут работать, но не ищут работу и не оформили детей в школах.

С прекращением государственной помощи в Румынии многим людям будет трудно платить за арендную плату, которая в Бухаресте составляет примерно 400-500 евро в месяц.

Фото: Украинские беженцы в Чехии (gettyimages.com)

Как сокращают программы помощи другие страны

В Польше зарегистрировались около 1,6 млн беженцев. Страна уже отменила часть денежной поддержки – в частности, жилищную субсидию в размере 40 злотых (10 долларов) на человека в день для трудоспособных украинцев в коллективном жилье. Также отменен бесплатный проезд в общественном транспорте.

Но сохранились другие статьи поддержки – ежемесячные выплаты 500 злотых на ребенка, бесплатное обучение и медицинское обслуживание.

Чехия выплатила около 23 млрд крон (1,1 млрд долларов) примерно 0,5 млн беженцев. Власти также собираются перейти от оплаты домовладельцам к оплате жилья самим беженцам и планируют сократить эту сумму в конце года для людей, которые могут работать.

Срок действия жилищной помощи Словакии в размере 24 евро в день для взрослых и 12 евро на ребенка истекает в конце мая. При этом Министерство финансов заявляет, что финансового резерва для Украины недостаточно для покрытия этих расходов до конца года.

Впрочем, некоторые страны не сокращают помощь. К примеру, Германия, которая зарегистрировала более 900 тысяч беженцев, не урезала поддержку.

Напомним, мы писали, что все меньше украинцев получают временную защиту в ЕС.

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