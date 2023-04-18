Дедалі менше українців отримують тимчасовий захист у ЄС, – Євростат

Українці дедалі менше шукають притулку у Європі. У лютому 2023 року кількість рішень тимчасового захисту скоротилася в 19 із 26 країн ЄС.

Найбільший спад потоку біженців з України відзначили у Польщі та Німеччині, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на сайт Європейської ради.

У лютому 2023 року найбільшу кількість статусів тимчасового захисту українцям надала Німеччина (25125). Далі йдуть Польща (24 905), Чехія (9 775) та Румунія (7 920).

Потік біженців знизився практично по всій Європі – у 19 із 26 країн ЄС. Порівняно з січнем 2023 року кількість рішень щодо надання тимчасового захисту українцям у лютому скоротилася:

у Польщі (на 3 540);

Німеччини (на 3080);

Чехії (на 2630);

Румунії (на 1035).

Тим часом у деяких країнах українці стали просити притулок більше: в Ірландії видали на 540 рішень про тимчасовий захист більше, у Фінляндії – на 520.

Найбільше українських біженців зі статусом тимчасового захисту на кінець лютого 2023 року було у Німеччині (1 000 530) та Польщі (989 080). Найбільше біженців на тисячу осіб населення прийняли на Кіпрі (1,1) та в Чехії (0,9).

Фото: Біженці на кордоні (gettyimages.com)

У лютому Німеччина надала найбільшу кількість статусів тимчасового захисту українським дітям – 7725 (31% біженців). Також – Польща (6070, 24%), Румунія (2590, 33%) та Чехія (2550, 26%).

Нагадаємо, ми писали, в яких країнах залишається найбільше українців.

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