Для бортпровідників "Аерофлоту" запровадили спеціальну заборону: про що йдеться

Російська авіакомпанія "Аерофлот" заборонила своїм бортпровідникам провозити багаж. Такі заходи мають запобігти контрабанді товарів та заборонених речовин.

Співробітникам дозволили брати з собою тільки ручну поклажу, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на avianews.com.

Відповідний внутрішній документ компанії опублікований в профільному Telegram-каналі. Із листа авіаперевізника випливає, що "Аерофлот" підозрює бортпровідників у можливому перевезенні у багажі заборонених предметів, речовин та окремих видів товарів, які вони отримали від третіх осіб та доставляють за винагороду.

Зазначається, що такі дії співробітників можуть призвести до санкцій з боку влади іноземних країн та іміджевих збитків для авіакомпанії.

"Аерофлот" дозволяє персоналу брати в рейс лише валізу з габаритами ручної поклажі. Її вага не повинна перевищувати 10 кг, а габарити – 55х40х25 см.

Додатково бортпровідники зможуть взяти портплед із форменим чи цивільним одягом та портфель для документів формату А4.

Фото: Співробітників підозрюють у контрабанді (unsplash.com/egor-myznik)

Західні країни ввели санкції на постачання низки товарів до Росії. "Аерофлот" здійснює міжнародні рейси, тому його бортпровідники могли купувати товари за кордоном, а потім у своїх особистих валізах перевозити до Росії для подальшого продажу.

Нагадаємо, ми писали, що російська авіакомпанія отримає рекордний рахунок за свій літак у Торонто.

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