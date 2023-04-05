ua ru
Ср, 05 квітня News Daily Styler Travel
Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Для бортпровідників "Аерофлоту" запровадили спеціальну заборону: про що йдеться

Новость на русском →
Середа 05 квітня 2023 17:41
Для бортпровідників "Аерофлоту" запровадили спеціальну заборону: про що йдеться Фото: Бортпровідники "Аерофлоту" (колаж РБК-Україна)
Автор: Ольга Маджумдар

Російська авіакомпанія "Аерофлот" заборонила своїм бортпровідникам провозити багаж. Такі заходи мають запобігти контрабанді товарів та заборонених речовин.

Співробітникам дозволили брати з собою тільки ручну поклажу, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на avianews.com.

Відповідний внутрішній документ компанії опублікований в профільному Telegram-каналі. Із листа авіаперевізника випливає, що "Аерофлот" підозрює бортпровідників у можливому перевезенні у багажі заборонених предметів, речовин та окремих видів товарів, які вони отримали від третіх осіб та доставляють за винагороду.

Зазначається, що такі дії співробітників можуть призвести до санкцій з боку влади іноземних країн та іміджевих збитків для авіакомпанії.

"Аерофлот" дозволяє персоналу брати в рейс лише валізу з габаритами ручної поклажі. Її вага не повинна перевищувати 10 кг, а габарити – 55х40х25 см.

Додатково бортпровідники зможуть взяти портплед із форменим чи цивільним одягом та портфель для документів формату А4.

Для бортпровідників &quot;Аерофлоту&quot; запровадили спеціальну заборону: про що йдетьсяФото: Співробітників підозрюють у контрабанді (unsplash.com/egor-myznik)

Західні країни ввели санкції на постачання низки товарів до Росії. "Аерофлот" здійснює міжнародні рейси, тому його бортпровідники могли купувати товари за кордоном, а потім у своїх особистих валізах перевозити до Росії для подальшого продажу.

Нагадаємо, ми писали, що російська авіакомпанія отримає рекордний рахунок за свій літак у Торонто.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Санкції проти Росії Контрабанда Росавиация
Відпочинок в Україні
Точки зору
Анна Джоболда
Знання мови і зарплати. Де та як українці шукають роботу за кордоном
Анна Джоболда
директор департаменту рекрутації Gremi Personal
Наталія Будянська
"Вік не має ставити життя на паузу". Як українські пенсіонери стали студентами у Словаччині
Наталія Будянська
мандрівниця, письменниця
Ирина Савіна
Де українцям можна оформити документи за кордоном: відділення, послуги та ціни
Ирина Савіна
тревел-журналістка, мандрівниця
Наталія Рудніченко
"Паризький синдром" української переселенки. Чому я не захотіла жити в Парижі
Наталія Рудніченко
спеціально для РБК-Україна
Всі точки зору