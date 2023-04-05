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Для бортпроводников "Аэрофлота" ввели специальный запрет: о чем идет речь

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Среда 05 апреля 2023 17:41
Для бортпроводников "Аэрофлота" ввели специальный запрет: о чем идет речь Фото: Бортпроводники "Аэрофлота" (коллаж РБК-Украина)
Автор: Ольга Маджумдар

Российская авиакомпания "Аэрофлот" запретила своим бортпроводникам провозить багаж. Такие меры должны предотвратить контрабанду товаров и запрещенных веществ.

Сотрудникам разрешили брать с собой только ручную кладь, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на avianews.com.

Соответствующий внутренний документ компании опубликован в профильном Telegram-канале. Из письма авиаперевозчика следует, что "Аэрофлот" подозревает бортпроводников в возможной перевозке в багаже запрещенных предметов, веществ и отдельных видов товаров, которые они получили от третьих лиц и доставляют за вознаграждение.

Отмечается, что такие действия сотрудников могут привести к санкциям со стороны властей иностранных стран и имиджевому ущербу для авиакомпании.

"Аэрофлот" разрешает персоналу брать в рейс только чемодан с габаритами ручной клади. Его вес не должен превышать 10 кг, а габариты – 55х40х25 см.

Дополнительно бортпроводники могут взять портплед с форменной или гражданской одеждой и портфель для документов формата А4.

Для бортпроводников &quot;Аэрофлота&quot; ввели специальный запрет: о чем идет речьФото: Сотрудников подозревают в контрабанде (unsplash.com/egor-myznik)

Западные страны ввели санкции на поставку ряда товаров в Россию. "Аэрофлот" совершает международные рейсы, поэтому его бортпроводники могли покупать товары за границей, а затем в своих личных чемоданах перевозить в Россию для дальнейшей продажи.

Напомним, мы писали, что российская авиакомпания получит рекордный счет за свой самолет в Торонто.

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