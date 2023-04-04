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Санкції Канади. Російська авіакомпанія отримає рекордний рахунок за свій літак у Торонто

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Вівторок 04 квітня 2023 14:32
Санкції Канади. Російська авіакомпанія отримає рекордний рахунок за свій літак у Торонто Фото: Російський літак, затриманий у Торонто (колаж РБК-Україна)
Автор: Ольга Маджумдар

У аеропорту Торонто вже рік стоїть на стоянці вантажний літак російської авіакомпанії "Волга-Дніпро", за що нараховується рекордний рахунок – понад 1000 доларів на день.

Лайнер отримав заборону на виліт з Канади через санкції у зв'язку із збройною агресією РФ проти України, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на avianews.com.

Авіалайнер Ан-124 Руслан із триколором на хвості стоїть в аеропорту у Канаді вже 13 місяців. За понаднормове перебування на стоянці авікомпанія може отримати рекордний рахунок, який щодня збільшується на 1000 доларів. Наразі сума вже перевищує 420 тисяч доларів.

Літак компанії "Волга-Дніпро" 27 лютого 2022 року доставив з Китаю в Торонто тест-системи для перевірки на COVID-19.

Після розвантаження російський Руслан мав вилетіти з Канади, але запроваджені санкції проти російської авіації "прикували" лайнер в аеропорту. Влада Канада заборонила використовувати повітряний простір країни літакам російських авіакомпаній.

Зазначається, що Ан-124 "Волга-Дніпро" не заарештований, а лише затриманий. Для вильоту літаку лише потрібен дозвіл на зліт. Згодом "Волга-Дніпро" зможе надалі використати цей літак для своїх цілей, проте перед цим авіакомпанії доведеться погасити рекордний рахунок за стоянку.

Санкції Канади. Російська авіакомпанія отримає рекордний рахунок за свій літак у ТоронтоФото: Літак стоїть у Канаді вже рік (blogto.com)

Щодня аеропорт Торонто нараховує за паркування цього літака по 1 065 доларів.

Літак нагадує місцевим жителям про війну, яка триває в іншій частині світу.

Нагадаємо, ми писали, що у Туреччині продовжують заправляти російські літаки.

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