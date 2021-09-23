Большинство гостей - из Украины. В сентябре у туристов набирает популярность "белоснежный" курорт в Турции

Множество туристов в Турции осенью стекаются в Памуккале - природную локацию и термальный курорт, известный как "белый рай", расположенный в провинции Денизли на западе Турции, сообщает Daily Sabah.

В 2021 году количество посетителей этой локации практически удвоилось по сравнению с прошлым годом, несмотря на продолжающуюся пандемию COVID-19, что дает повод для оптимизма туристической индустрии страны, пишут в издании.

Уточняется, что около 786 387 отдыхающих посетили Памуккале в период с 1 января по 31 августа. Археологический музей Иераполиса, в частности, привлек 11 683 посетителя, а древний город Лаодикий, также известный как Лаодикея на реке Лик, за тот же период принял 25 643 туриста.

За аналогичный период прошлого года регион Памуккале посетили около 393 509 туристов.

Фото: Античный город Лаодикея между Памуккале и Денизли, Турция (wikipedia.org)

Чем Памуккале привлекает туристов

Этот регион особенно известен древним природным источником, расположенным в непосредственной близости от белых травертиновых террас.

Возникший еще в древнем Иераполе (Иераполисе), этот бассейн образовался естественным образом после обрушения ряда колонн во время землетрясения в 692 году нашей эры: катаклизм привел к накоплению в этой локации термальной воды.

Фото: Памуккале - название травертиновых террас и курорта в Турции, расположенных рядом с античным городом Иераполис в 18 километрах к востоку от Денизли (unsplash.com/vladyslav-cherkasenko)

Сегодня Памуккале – один из самых красивых и посещаемых природных памятников в Турции. Примечательно, что сюда едут как в разгар пляжного сезона в рамках экскурсий, так и в другое время. Специалисты по туризму называют это место идеальной локацией для осеннего отдыха: поездка сюда придется по душе тем, кто уже побывал летом на море, но планирует увидеть в Турции что-то новое.

В западных путеводителях это место описывают как прекрасное место для поездок в спа-туры и для релакс-отдыха на термальных источниках.

Как добраться к Памуккале в Турции

Ближе всего к этой локации находятся города Эгейского побережья, которые, как считается, ориентированы на европейских туристов. К примеру, популярный курорт Мармарис или Фетхие, который нередко который называют "другой" Турцией.

Местные операторы предлагают экскурсии в Памуккале по цене от 30 долларов с человека. Также можно арендовать автомобиль по цене в около 15 долларов за сутки, и добраться к локации примерно за полтора часа.

Фото: В Памуккале можно поехать с экскурсионным туром (unsplash.com/alex-azabache)

Если вы едете сюда из не менее популярного Анталийского побережья, то дорога займет дольше времени - не мене семи часов. Из-за довольно дальнего расстояния, стоимость экскурсий в Памуккале из этих регионов выше, и цена может составить уже около 60-100 долларов.

"Большинство туристов приехали из Украины"

Между тем представители местного туризма прогнозируют дальнейший рост числа туристов в Памуккале и в следующем году.

Глава Ассоциации туристических отельеров и операторов Денизли (DENTUROD) Гази Мурат Шен сказал агентству Anadolu (AA), что Памуккале ждет "праздник" с точки зрения количества посетителей.

По его словам, спрос на поездки в регионе сохраняется высоким, несмотря на пандемию. Гази Мурат Шен отметил, что не терять потоки туристов позволяет достаточный уровень вакцинации в стране (по состоянию на 23 сентября, согласно данным One World Data, полную вакцинацию от COVID прошло почти 52% населения страны - ред.)

"Наш "белый рай" начал возвращать свою былую славу", — сказал он. И добавил, что как местные, так и иностранные туристы снова начали стекаться в регион в этом году, а показатели близки к периоду до пандемии.

По словам Шена, за первые восемь месяцев года в Памуккале побывало более полумиллиона посетителей, и бронировки туров и местных гостиниц продолжаются.

Фото: Античный город Иераполис в Памуккале (unsplash.com/francesco-perego-cny)

Глава Ассоциации туристических отельеров и операторов региона отметил, что большинство туристов приехали в регион из Украины, Германии и Южной Америки.

Поскольку число случаев заболеваемости также снижается, "мы ожидаем, что Памуккале станет одним из самых посещаемых мест в Турции в следующем году", — сказал он.

"Представители туризма ожидают, что поток посетителей не уменьшится из-за увеличения спроса на отдых в "термальных" регионах в осенние месяцы", — добавил эксперт.

Между тем глава регионального исполнительного комитета Ассоциации туристических агентств Турции (TÜRSAB) Памуккале Туран Кесеоглу заявил, что они уже приближаются к поставленной ранее цели в 1 миллион туристов.

"Сюда стекаются туристы со всего мира. 2021-й - хороший год для Памуккале", — сказал он.

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