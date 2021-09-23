Більшість гостей - з України. У вересні серед туристів набирає популярність "білосніжний" курорт в Туреччині

Безліч туристів в Туреччині восени стікаються в Памуккале - природну локацію і термальний курорт, відомий як "білий рай", розташований в провінції Денізлі на заході Туреччини, повідомляє Daily Sabah.

У 2021 році кількість відвідувачів цієї локації практично подвоїлася в порівнянні з минулим роком, попри триваючу пандемію COVID-19, що дає привід для оптимізму туристичної індустрії країни, пишуть у виданні.

Уточнюється, що близько 786 387 відпочиваючих відвідали Памуккале в період з 1 січня по 31 серпня. Археологічний музей Ієраполіса, зокрема, побували 11 683 відвідувачів, а стародавнє місто Лаодікій, також відомий як Лаодікея на річці Лік, за той же період прийняло 25 643 туристів.

За аналогічний період минулого року регіон Памуккале відвідали близько 393 509 туристів.

Фото: Античне місто Лаодікея між Памуккале та Денізлі, Туреччина (wikipedia.org)

Чим Памуккале приваблює туристів

Цей регіон особливо відомий стародавнім природним джерелом, розташованим в безпосередній близькості від білих травертинових терас.

Басейн виник ще у Стародавньому Ієраполі (Ієраполісі), і утворився природним чином після обвалення ряду колон під час землетрусу в 692 році нашої ери: катаклізм призвів до накопичення в цій локації термальної води.

Фото: Памуккале - назва травертинових терас і курорту в Туреччині, розташованих поруч з античним містом Ієраполіс, за 18 кілометрів на схід від Денізлі (unsplash.com/vladyslav-cherkasenko)

Сьогодні Памуккале - один з найкрасивіших та найбільш відвідуваних природних пам'яток в Туреччині. Примітно, що сюди їдуть як в розпал пляжного сезону в рамках екскурсій, так і в інший час. Фахівці з туризму називають це місце ідеальною локацією для осіннього відпочинку: поїздка сюди припаде до душі тим, хто вже побував влітку на морі, але планує побачити в Туреччині щось нове.

У західних путівниках це місце описують як прекрасне місце для поїздок в спа-тури та для релакс-відпочинку на термальних джерелах.

Як дістатися до Памуккале в Туреччині

Найближче до цієї локації знаходяться міста Егейського узбережжя, які, як вважається, орієнтовані на європейських туристів. Наприклад, популярний курорт Мармарис або Фетхіє, який нерідко називають "іншою" Туреччиною.

Місцеві оператори пропонують екскурсії в Памуккале за ціною від 30 доларів з людини. Також можна орендувати автомобіль за ціною в близько 15 доларів за добу, і дістатися до локації приблизно за півтори години.

Фото: В Памуккале можна поїхати з екскурсійним туром (unsplash.com/alex-azabache)

Якщо ви їдете сюди з не менш популярного Анталійського узбережжя, то дорога займе довше часу - не менше семи годин. Через досить далеку відстань, вартість екскурсій в Памуккале з цих регіонів вища, і ціна може становити вже близько 60-100 доларів.

"Більшість туристів приїхали з України"

Тим часом представники місцевого туризму прогнозують подальше зростання числа туристів в Памуккале й у наступному році.

Голова асоціації туристичних готельєрів та операторів Денізлі (DENTUROD) Газі Мурат Шен сказав агентству Anadolu (AA), що Памуккале чекає "свято" з точки зору кількості відвідувачів.

За його словами, попит на поїздки в регіоні зберігається високим, попри пандемію. Газі Мурат Шен зазначив, що не втрачати потоки туристів дозволяє достатній рівень вакцинації в країні (станом на 23 вересня, згідно з даними One World Data, повну вакцинацію від COVID пройшло майже 52% населення країни - ред.)

"Наш "білий рай" почав повертати свою колишню славу", - сказав він. І додав, що як місцеві, так і іноземні туристи знову почали стікатися в регіон в цьому році, а показники близькі до періоду до пандемії.

За словами Шена, за перші вісім місяців року в Памуккале побувало понад півмільйона відвідувачів, і бронювання турів і місцевих готелів тривають.

Фото: Античне місто Ієраполіс в Памуккале (unsplash.com/francesco-perego-cny)

Голова асоціації туристичних готельєрів та операторів регіону зазначив, що більшість туристів приїхали в регіон з України, Німеччини та Південної Америки.

Оскільки кількість випадків захворюваності також знижується, "ми очікуємо, що Памуккале стане одним з найбільш відвідуваних місць в Туреччині в наступному році", — сказав він.

"Представники туризму очікують, що потік відвідувачів не зменшиться через збільшення попиту на відпочинок в "термальних" регіонах в осінні місяці", — додав експерт.

Тим часом голова регіонального виконавчого комітету асоціації туристичних агентств Туреччини (TÜRSAB) Памуккале Туран Кесеоглу заявив, що вони вже наближаються до поставленої раніше мети в 1 мільйон туристів.

"Сюди стікаються туристи з усього світу. 2021-й — хороший рік для Памуккале", — сказав він.

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