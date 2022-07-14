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Большинство беженцев хотят как можно скорее вернуться домой, - опрос ООН

Фото: Украинские беженцы в США (Getty Images)
Автор: Катерина Гончарова

В то же время 2/3 намерены остаться в принимающих странах, пока идет война

Большинство людей, спасающихся от российского вторжения, планируют оставаться за рубежом до тех пор, пока не утихнут боевые действия и не улучшится ситуация с безопасностью. Такие данные были получены в результатах нового исследования Агентства ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Aljazeera.

"65% респондентов сообщили, что планируют остаться в нынешней принимающей их стране, а 9% планируют переехать в другую принимающую страну в течение следующего месяца", — говорится в отчете ООН.

Фото: Большинство опрошенных хотят вернуться домой как можно скорее, но обеспокоены неопределенностью будущего (Getty Images)

Результаты исследования под названием "Жизнь в ожидании: профили и намерения беженцев из Украины" основаны на интервью примерно с 4900 украинскими беженцами в Чехии, Венгрии, Молдове, Польше, Румынии и Словакии в период с середины мая по середину июня 2022 года.

Также в отчете говорится, что большинство участников опроса "выразили надежду вернуться домой как можно скорее", но были обеспокоены "неопределенностью будущего, которое повлияло на их способность формировать надежные долгосрочные планы".

Согласно отчету, около 16% планируют вернуться в Украину в ближайшие два месяца, 15% из них планируют остаться только временно, чтобы навестить семью или помочь родственникам эвакуироваться.

Фото: Куда едут украинские беженцы (инфографика aljazeera.com)

Планы беженцев различались в зависимости от региона их происхождения, принимающих стран и времени, прошедшего с момента их перемещения из Украины.

"Большая доля беженцев из Киева и районов на западе планировали вернуться, чем те, кто прибыл с востока и севера", — говорится в отчете.

По данным УВКБ ООН, с 24 февраля Украину покинули более 8,7 млн ​​человек. Многие нашли убежище в соседних государствах. Только в марте страну покинули почти 3,4 миллиона украинцев.

Согласно исследованию Международной организации по миграции, еще восемь миллионов человек также стали внутренне перемещенными лицами.

Напомним, в Шотландии приостановят прием украинских беженцев: названа причина.

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