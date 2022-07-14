Більшість біженців хочуть якомога швидше повернутися додому, - опитування ООН

Більшість людей, які рятуються від російського вторгнення, планують залишатися за кордоном до тих пір, поки не вщухнуть бойові дії та не покращиться ситуація з безпекою. Такі дані були отримані в результатах нового дослідження Агентства ООН у справах біженців (УВКБ ООН).

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Aljazeera.

"65% респондентів повідомили, що планують залишитися у нинішній приймаючій їх країні, а 9% планують переїхати в іншу приймаючу країну протягом наступного місяця", — йдеться у звіті ООН.

Фото: Більшість опитаних хочуть повернутися додому якомога швидше, але стурбовані невизначеністю майбутнього (Getty Images)

Результати дослідження під назвою "Життя в очікуванні: профілі та наміри біженців з України" засновані на інтерв'ю приблизно з 4900 українськими біженцями в Чехії, Угорщині, Молдові, Польщі, Румунії та Словаччині в період з середини травня по середину червня 2022 року.

Також у звіті говориться, що більшість учасників опитування "висловили надію повернутися додому якомога швидше", але були стурбовані "невизначеністю майбутнього, яке вплинуло на їх здатність формувати надійні довгострокові плани".

Згідно зі звітом, близько 16% планують повернутися в Україну в найближчі два місяці, 15% з них планують залишитися тільки тимчасово, щоб відвідати сім'ю або допомогти родичам евакуюватися.

Фото: Куди їдуть українські біженці (Інфографіка aljazeera.com)

Плани біженців розрізнялися залежно від регіону їх походження, приймаючих країн і часу, що минув з моменту їх переміщення з України.

"Більша частка біженців з Києва та районів на заході планували повернутися, ніж ті, хто прибув зі соду та півночі", — йдеться у звіті.

За даними УВКБ ООН, з 24 лютого Україну покинули понад 8,7 млн осіб. Багато хто знайшов притулок в сусідніх державах. Тільки в березні країну покинули майже 3,4 мільйона українців.

Згідно з дослідженням Міжнародної організації з міграції, ще вісім мільйонів людей також стали внутрішньо переміщеними особами.

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