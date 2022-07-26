Все по 1 евро. В Германии хотят кардинально снизить цены за проезд в поездах

Акция на билеты по 9 евро оказалась успешной, и стоимость хотят снижать снова
Ранее в Германии ввели особую акцию - проезд в любое направление по стране можно купить по цене не выше 9 евро. Также цены могут снижать и после того, как акция закончится.
Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Euronews.
До конца августа и всем жителям и гостям Германии специальный проездной предоставляет неограниченное количество поездок на региональном транспорте: он стоит 9 евро. Такие проездные в Германии оказались настолько успешными, что правительство вынуждено продлить схему, введенную ранее.
Цены в размере 9 евро не являются рыночными - железнодорожной компании доплачивает государство. Впрочем, на такой же шаг пошли и другие страны, чтобы снизить удар роста цен на жителей и справиться и энергетическим кризисом.
Испания получила широкую поддержку за то, что все поезда ближнего и среднего следования там сделали бесплатными с сентября по декабрь 2022 года. Расходы на это покрываю за счет налога на непредвиденные расходы банков и энергетических компаний.
Премьер-министр Баварии Маркус Седер выдвинул еще более щедрое предложение - по его задумке, стоит установить цену в 1 евро в день на поездки на поезде.
Фото: После введения акции на проезд каждый пятый человек в Германии впервые решил перейти на общественный транспорт вместо авто (unsplash.com)
В интервью немецкой газете Bild он сказал: "Настоящие проблемы возникнут осенью. Цены снова возрастут. Я бы предложил годовой билет за 365 евро на весь общественный транспорт по всей Германии",
"Федеральное министерство цифровых технологий и транспорта (BMDV) его предложение не прокомментировало. Однако ясно, что общественность хочет, чтобы проездной был заменен другой мерой, которая сделает проезд на поезде проще и дешевле", — пишут в Euronews.
Акция, которую ввели в Германии на три летних месяца, привела к снижению заторов на дорогах в 23 из 26 городов, говорят данные дорожного движения сервиса Tomtom.
"Почти во всех городах в июне пассажиры тратили меньше времени на дорогу на работу и обратно, чем в мае", — сказал эксперт по дорожному движению Ральф-Петер Шефер.
По данным Ассоциации немецких транспортных компаний (VDV), только в июне продали около 21 миллиона билетов стоимостью 9 евро. Это не считая еще примерно 10 миллионов клиентов, которые автоматически получили билет со скидкой.
"Цифра в 30 миллионов билетов в месяц, ранее рассчитанная отраслью, не только достигнута, но даже немного превышена", — сказал президент VDV Инго Вортманн.
После того как ввели такую акцию, каждый пятый человек в Германии впервые решил перейти на общественный транспорт вместо авто, говорят результаты опроса Deutsche Bahn и VDV.
Популярность такого билета "усиливает вопрос о том, что делать после завершения акции", — говорит управляющий директор VDV Оливер Вольфф.
Одно из предложений — выпустить новый абонемент за 69 евро в месяц под названием "климатический билет" (Klimaticket). Такой ранее уже ввели в Австрии. Он будет ориентирован на тех, кто готов пересесть с частного автомобиля на поезд.
Напомним, мы писали про самые интересные железнодорожные маршруты по Германии по цене 9 евро. Можно посетить долины с винодельнями и старинные замки: живописные локации расположены вдоль маршрутов железных дорог.