Все по 1 євро. У Німеччині хочуть кардинально знизити ціни за проїзд у поїздах

Раніше в Німеччині ввели особливу акцію - проїзд в будь-який напрямок по країні можна купити за ціною не вище 9 євро. Також ціни можуть знижувати й після того, як акція завершиться.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Euronews.

До кінця серпня і всім жителям і гостям Німеччини спеціальний проїзний надає необмежену кількість поїздок на регіональному транспорті: він коштує 9 євро. Такі проїзні в Німеччині виявилися настільки успішними, що уряд змушений продовжити схему, введену раніше.

Ціни в розмірі 9 євро не є ринковими - залізничній компанії доплачує держава. Втім, на такий же крок пішли й інші країни, щоб знизити удар зростання цін на жителів і впоратися та енергетичною кризою.

Іспанія отримала широку підтримку за те, що всі поїзди ближнього і середнього прямування там зробили безкоштовними з вересня по грудень 2022 року. Витрати на це покриваю за рахунок податку на непередбачені витрати банків і енергетичних компаній.

Як хочуть знизити ціни за проїзд у поїздах Німеччини

Прем'єр-міністр Баварії Маркус Седер висунув ще більш щедру пропозицію - за його задумом, варто встановити ціну в 1 євро на день на поїздки на поїзді.

Фото: Після введення акції на проїзд кожна п'ята людина в Німеччині вперше вирішила перейти на громадський транспорт замість авто (unsplash.com)

В інтерв'ю німецькій газеті Bild він сказав: "Справжні проблеми виникнуть восени. Ціни знову зростуть. Я б запропонував річний квиток за 365 євро на весь громадський транспорт по всій Німеччині",

"Федеральне міністерство цифрових технологій і транспорту (BMDV) його пропозицію не прокоментувало. Однак ясно, що громадськість хоче, щоб проїзний був замінений іншою мірою, яка зробить проїзд на поїзді простіше і дешевше", — пишуть в Euronews.

Знизилися затори у 23 містах. До чого призвела акція квитків по 9 євро

Акція, яку запровадили в Німеччині на три літні місяці, призвела до зниження заторів на дорогах у 23 з 26 міст, говорять дані дорожнього руху сервісу Tomtom.

"Майже у всіх містах у червні пасажири витрачали менше часу на дорогу на роботу і назад, ніж у травні", - сказав експерт з дорожнього руху Ральф-Петер Шефер.

За даними Асоціації німецьких транспортних компаній (VDV), тільки в червні продали близько 21 мільйона квитків вартістю 9 євро. Це не рахуючи ще приблизно 10 мільйонів клієнтів, які автоматично отримали квиток зі знижкою.

"Цифра в 30 мільйонів квитків на місяць, раніше розрахована галуззю, не тільки досягнута, але навіть трохи перевищена", - сказав президент VDV ІНГО Вортманн.

Фото: Майже у всіх містах у червні пасажири витрачали менше часу на дорогу на роботу і назад, ніж у травні (unsplash.com)

Після того, як запровадили таку акцію, кожна п'ята людина в Німеччині вперше вирішила перейти на громадський транспорт замість авто, кажуть результати опитування Deutsche Bahn і VDV.

Можуть ввести "кліматичний квиток" по 69 євро

Популярність такого квитка "посилює питання про те, що робити після завершення акції", - говорить керуючий директор VDV Олівер Вольфф.

Одна з пропозицій - випустити новий абонемент за 69 євро на місяць під назвою "кліматичний квиток" (Klimaticket). Такий раніше вже ввели в Австрії. Він буде орієнтований на тих, хто готовий пересісти з приватного автомобіля на поїзд.

Нагадаємо, ми писали про найцікавіші залізничні маршрути по Німеччині за ціною 9 євро. Можна відвідати долини з виноробнями й старовинні замки: мальовничі локації розташовані вздовж маршрутів залізниць.