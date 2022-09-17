"Большая китайская стена". Чем удивляет самый длинный дом мира в Луцке

Уникальный дом длиной почти 3 километра является достопримечательностью Луцка уже четыре десятка лет. Многоэтажка – каскад жилых домов, которые объединены между собой арками.

TRAVEL РБК-Украина рассказывает об особенностях "горизонтального небоскреба" со ссылкой на "Суспільне".

Интересные факты о доме-лабиринте

Дом построили 1970-1980-х годах по проекту волынского архитектора Василия Маловицы. Тогда пятиэтажные и девятиэтажные кирпичные секции создали архитектурный ансамбль в виде пчелиных сот.

Это было полное новаторство на просторах Советского союза. Об первом подобном квартале Фогельштанг в немецком Мангайме, постренный десятилетием раньше, в стране не знали. Однако позже "бесконечные дома" на сотни подъездов стали появляться в других городах. В Киеве такой длинный дом-соты (более 2 км) построили на проспекте Академика Заболотного.

Дома в Луцке, соединенные арками, напоминают лабиринт. Общая протяженность всех 38 зданий насчитывает 2775 м. Местные жители называют комплекс "большой китайской стеной". Секции соединены под углом 120 градусов.

Фото: Автором проекта сооружения выступил волынский архитектор Василий Маловица (Роман Сенишин)

В многоэтажном доме 156 подъездов, больше 3 тысяч квартир и около 10 тысяч жильцов. Часть из них не знают, что живут в самом длинном доме мира.

Каждый дом имеет отдельный адрес. Всего же "луцкая стена" растянулась на два городских проспекта – Соборности и Молодежи.

Как живется людям в необычном квартале

Все дворы похожи, поэтому даже жильцы в первое время после заселения не могли найти путь домой и вызывали такси, чтобы попасть по нужному адресу.

"Сначала терялась, когда гуляла с коляской, попадала на другие улицы, но со временем приноровилась. Сейчас это лучший район", - говорит жительница дома Светлана Кохан.

Единственный путь попасть внутрь этого микрорайона – пройти или проехать через арки длинного дома, рассказал главный архитектор города Вениамин Туз.

Получить квартиру в квартале считалось престижным, секции строились по индивидуальному проекту и заселялись представителями одной профессии или структуры.

Напомним, мы писали, что на Николаевщине нашли уникальный склеп казацкой старшины.