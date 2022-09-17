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"Велика китайська стіна". Чим дивує найдовший будинок світу в Луцьку

Фото: Найдовший будинок у Луцьку та "попередник" у Німеччині (колаж РБК-Україна)
Автор: Ольга Маджумдар

В унікальній багатоповерхівці проживає понад 3 тисячі мешканців

Унікальний будинок завдовжки майже 3 кілометри є визначною пам'яткою Луцька вже чотири десятки років. Багатоповерхівка – каскад житлових будинків, об'єднаних між собою арками.

TRAVEL РБК-Україна розповідає про особливості "горизонтального хмарочоса" із посиланням на "Суспільне".

Цікаві факти про будинок-лабіринт

Будинок збудували у 1970-1980-х роках за проектом волинського архітектора Василя Маловиці. Тоді п'ятиповерхові та дев'ятиповерхові цегляні секції створили архітектурний ансамбль у вигляді бджолиних сот.

Це було повне новаторство на теренах Радянського юоюзу. Про перший подібний квартал Фогельштанг у німецькому Мангаймі, збудований десятиліттям раніше, в країні не знали. Однак пізніше "нескінченні будинки" на сотні під'їздів почали з'являтися в інших містах. У Києві такий довгий будинок-соти (понад 2 км) збудували на проспекті Академіка Заболотного.

Будинки в Луцьку, з'єднані арками, нагадують лабіринт. Загальна довжина всіх 38 будівель налічує 2775 м. Місцеві жителі називають комплекс "великою китайською стіною". Секції з'єднані під кутом 120 градусів.

Фото: Автором проекту споруди виступив волинський архітектор Василь Маловиця (Роман Сенішин)

У багатоповерховому будинку 156 під'їздів, понад 3 тисячі квартир та близько 10 тисяч мешканців. Частина з них не знають, що живуть у найдовшому будинку світу.

Кожен будинок має окрему адресу. Усього ж "луцька стіна" розтяглася на два міські проспекти - Соборності та Молоді.

Як живеться людям у незвичайному кварталі

Всі двори схожі, тому навіть мешканці спочатку після заселення не могли знайти шлях додому і викликали таксі, щоб потрапити за потрібною адресою.

"Спочатку губилася, коли гуляла з коляскою, потрапляла на інші вулиці, але згодом призвичаїлася. Зараз це найкращий район", - каже мешканка будинку Світлана Кохан.

Єдиний шлях потрапити всередину цього мікрорайону – пройти чи проїхати через арки довгого будинку, розповів головний архітектор міста Веніамін Туз .

Отримати квартиру в кварталі вважалося престижним, секції будувалися за індивідуальним проектом та заселялися представниками однієї професії чи структури.

Нагадаємо, ми писали, що на Миколаївщині виявили унікальний склеп козацької старшини.

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