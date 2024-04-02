Болгарія та Румунія у Шенгенській зоні: що зміниться для туристів

Мандрівники, які летять з Румунії чи Болгарії, більше не проходитимуть прикордонний контроль після прибуття до іншої країни Шенгенської зони. Консульства обох країн видаватимуть шенгенські візи, які діятимуть у 29 державах.

Які ще зміни будуть для туристів після вступу Румунії та Болгарії до Шенгенської зони, РБК-Україна розповідає з посиланням на schengenvisainfo.com.

Після вступу Румунії та Болгарії до Шенгенської зони, пасажирам в аеропортах більше не доведеться проходити прикордонний контроль, якщо вони подорожуватимуть до чи з іншої країни Шенгенської угоди. У зв'язку із цим в румунських та болгарських аеропортах значна частина пасажирів проходитиме без паспортного контролю.

Шенгенські візи, які інші країни видали громадянам третіх країн, будуть діяти у Болгарії та Румунії без необхідності отримання окремої візи.

Згідно з правилами перебування в Шенгенської зоні, мандрівникам дозволяється перебувати 90 днів в одній або кількох державах-членах протягом будь-якого періоду упродовж 180 днів. Тепер туристи не зможуть використовувати поїздки до Румунії чи Болгарії, щоб "перечекати" інші 90 днів поза межами Шенгенської зони.

Тепер така можливість залишається лише на Кіпрі – це єдина країна ЄС, яка досі не приєдналася до Шенгенської угоди. Втім, така можливість залишатиметься лише до жовтня 2024 року, коли буде запущена система в'їзду/виїзду (EES). Після цього перебування на Кіпрі також будуть зараховувати до загального терміну перебування в Шенгенській зоні.

Нагадаємо, ми писали, що нова система в'їзду до ЄС, яка передбачає посилений контроль на кордонах Шенгенської зони, може запрацювати з жовтня 2024 року. Систему в'їзду також приймають країни Шенгенської зони, які не входять до ЄС: Норвегія, Ісландія, Швейцарія та Ліхтенштейн.

Також ми розповідали, що деякі частини системи ETIAS запрацюють наприкінці 2024 року. Основними причинами затримки називають проблеми з дотриманням термінів підрядниками.