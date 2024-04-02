Болгария и Румыния в Шенгенской зоне: что изменится для туристов

Путешественники, летящие из Румынии или Болгарии, больше не будут проходить пограничный контроль после прибытия в другую страну Шенгенской зоны. Консульства обеих стран будут выдавать шенгенские визы, которые будут действовать в 29 государствах.

Какие еще изменения будут для туристов после вступления Румынии и Болгарии в Шенгенскую зону, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на schengenvisainfo.com.

После вступления Румынии и Болгарии в Шенгенскую зону пассажирам в аэропортах больше не придется проходить пограничный контроль, если они будут путешествовать в или из другой страны Шенгенского соглашения. В связи с этим в румынских и болгарских аэропортах значительная часть пассажиров будет проходить без паспортного контроля.

Шенгенские визы, которые другие страны выдали гражданам третьих стран, будут действовать в Болгарии и Румынии без необходимости получения отдельной визы.

Согласно правилам пребывания в Шенгенской зоне, путешественникам разрешается находиться 90 дней в одном или нескольких государствах-членах в течение любого периода в течение 180 дней. Теперь туристы не смогут использовать поездки в Румынию или Болгарию, чтобы "переждать" другие 90 дней вне Шенгенской зоны.

Теперь такая возможность остается только на Кипре – это единственная страна ЕС, которая до сих пор не присоединилась к Шенгенскому соглашению. Впрочем, такая возможность остается только до октября 2024 года, когда будет запущена система въезда/выезда (EES). После этого пребывание на Кипре также будет засчитываться к общему сроку пребывания в Шенгенской зоне.

Напомним, мы писали, что новая система въезда в ЕС, предусматривающая усиленный контроль на границах Шенгенской зоны, может заработать с октября 2024 года. Систему въезда также принимают не входящие в ЕС страны Шенгенской зоны: Норвегия, Исландия, Швейцария и Лихтенштейн.

Также мы рассказывали, что некоторые части системы ETIAS заработают в конце 2024 года. Основными причинами задержки называют проблемы соблюдения сроков подрядчиками.