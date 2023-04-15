"Блукають по місту і їдуть": Барселона суттєво обмежує кількість туристів: деталі

Барселона продовжує боротися з "надмірним" туризмом. Зокрема, там планують обмежити кількість "одноденних" туристів з круїзних лайнерів. За словами місцевої влади, доходів це не приносить, а місцеві мешканці тим часом скаржаться на брудні вулиці.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Travel Tomorrow.

"Не мають економічного впливу". Чому кількість туристів хочуть обмежити

Круїзні судна з туристами, за словами чиновників Барселони, привозять у місто щодня багато людей. Вони проводять на суші лише кілька годин, переповнюючи вулиці, але не приносячи при цьому значного економічного впливу. Через це кількість туристів з лайнерів хочуть обмежити.

"Якщо ми чомусь навчилися з пандемії, так це те, що ця ідея недорогого туризму або туризму без обмежень в кінцевому підсумку дуже дорого коштує місту. Вони (туристи) нічого не споживають і не мають економічного впливу. Вони просто блукають містом чотири-п’ять годин і їдуть", – сказала заступник мера Барселони та радник, відповідальний за екологію, урбаністичність і мобільність Джанет Санс.

Для міста це не нова проблема. У 2019 році в інтерв’ю каталонській газеті Ara Гала Пін, на той час депутат міської ради, порівняла туристів з круїзних лайнерів із "чумою сарани, які пожирають громадський простір і від'їжджають".

Фото: Барселона звинувачує круїзні лайнери і в негативному впливі на навколишнє середовище (unsplash.com)

Того року кількість відвідувачів, які приїздили до міста на круїзних лайнерах, сягнула рекордних 3,1 мільйона. На додаток до дискомфорту, які туристи завдають жителям, заступниця мера також нагадала про вплив кораблів на навколишнє середовище, особливо на воду в порту.

"Абсолютно незрозуміло, чому в період, коли ми переживаємо найпосушливіший рік за 100 років, ми очікуємо більше круїзних пасажирів, ніж будь-коли. Відповідальність кожного, особливо тих, хто працює в туристичному секторі, – забезпечити, щоб Барселона не стала тематичним парком. Тому що в той момент, коли це станеться, місто перестане бути цікавим для туристів", – підкреслила Санс у листі до регіонального уряду.

Скільки туристів прибуває до Барселони на лайнерах

Зараз круїзні лайнери привозять до Барселони близько 25 000 "одноденних" туристів на день. Заступниця мера обіцяє регіональному уряду застосувати свою владу над адміністрацією порту та обмежити цю кількість лише до 200 000 на місяць або максимум до трьох суден на день.

З іншого боку, у порту Барселони стверджували, що до 58% круїзних пасажирів починають або закінчують свою подорож саме у місті, а не лише висаджуються на пару годин. Частина туристів з круїзних лайнерів туристи проводили принаймні одну ніч у місті, витрачали близько 230 євро на день, тоді як ті, хто залишився лише на кілька годин, витратили лише близько 57 євро.

У порті також заявляють, що 80% причалених круїзних суден не використовують воду з порту, оскільки на борту є очисні установки. Також 20% суден, запланованих на прибуття в наступному році, працюють на зрідженому природному газі, а 62% мають вік менш як 10 років.

"Це означає нові, ефективніші та стійкіші кораблі", – йдеться в заяві порту.

Незалежно від стійкості суден чи економічного впливу на круїзних пасажирів, надмірний туризм все ще залишається проблемою, проти чого жителі Барселони навіть вийшли на протести. Вони просять владу припинити "насильство серед туристів", від якого вони страждають через "тони сміття" на вулицях міста.

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