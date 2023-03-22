Греція закриє для в'їзду знаменитий пляж на Закінфі: причини

У Греції перевірили знаменитий "інстраграмний" пляж Навайо на Закінфі та вирішили закрити його на в'їзд на туристичний сезон 2023 року.

Повторну перевірку проведуть за півроку, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на schengenvisainfo.com.

Наголошується, що уряд Греції прийняв рішення про заборону в'їзду на пляж Навайо на Закінфі після того, як сейсмологи перевірили там ризики зміщення ґрунту. Міністерство туризму Греції повідомило, що інспекція виявила значний ризик зсувів через сильну ерозію на навколишніх схилах. Повторну оцінку ситуації проводитимуть двічі на рік.

"Безпека мешканців та мандрівників понад усе, і рішення було прийнято з урахуванням нових наукових даних Організації з антисейсмічного планування та захисту, враховуючи велику кількість відвідувачів району у туристичний сезон", –пояснив міністр туризму Василіс Кікіліас.

У 2018 році через обвал 200-метрової скелі на цьому пляжі постраждали 7 людей, у тому числі 2 дітей. Пізніше через зсув 34-річна туристка з Чехії отримала перелом хребта.

У вересні 2022 року повідомлялося про масивний обвал через землетрус силою 5,4 бала, через що пляж був закритий. Однак влада дозволила туристам відвідувати це відоме в Instagram місце, але тільки по воді, оскільки заходити на пісок або купатися біля кручі було суворо заборонено.

Фото: На Закінфі високий ризик зсувів ґрунту (unsplash.com/michael-pointner)

Пляж Навайо був названий на честь сильного шторму, через який корабель "Панайотіс" сів на мілину у жовтні 1980 року. На той час корабель використовувався для контрабанди сигарет та алкоголю. В результаті капітана корабля та кілька членів екіпажу заарештували, але пізніше суд зняв з них усі звинувачення.

В наші дні пляж став популярною туристичною пам'яткою, знімки якого з'являються у всіх соціальних мережах.

Нагадаємо, ми писали, що найпопулярнішу пам'ятку Італії зроблять платною для туристів.

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