UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ближче до України. З польського аеропорту відкрили прямий рейс до США

Фото: Аеропорт Жешув (avianews.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Із польського аеропорту Жешув поблизу кордону з Україною запустили прямий рейс до Нью-Йорка. Польоти в США виконуватиме польська авіакомпанія LOT.

Перевізник літатиме раз на тиждень, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на avianews.com.

Із 27 березня авіакомпанія LOT здійснює перельоти до Нью-Йорка з аеропорту Жешув. Рейси заплановані раз на тиждень – по понеділках з Польщі, із Нью-Йорка до Жешува – по неділях. Час у дорозі у бік США становитиме 10 годин, у бік Польщі – 8 годин 50 хвилин.

Пасажири прибуватимуть в аеропорт Ньюарк, який розташований ближче до ділового центру Манхеттен, ніж основний аеропорт Нью-Йорка імені Джона Кеннеді.

Аеропорт Жешув знаходиться за 85 км від кордону з Україною – контрольно-пропускного пункту Краковець.

Фото: Літак авіакомпанії LOT (commons wikimedia.org/Arpingstone)

Квитки на рейс із Жешува до Нью-Йорка коштують від 4200 злотих (980 доларів) в обидві сторони з ручної поклажею. Квиток із багажем до 23 кг коштує від 4700 злотих (1100 доларів).

Польоти виконуватиме далекомагістральний літак Boeing 787-8, який може перевозити 252 пасажирів. Дальності літака вистачає для виконання прямих рейсів Жешув – Нью-Йорк без проміжних посадок для дозаправки.

Нагадаємо, ми писали, що одна з країн ЄС скасовує перевірки документів в аеропортах.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПольщаНью-ЙоркАвіасполучення