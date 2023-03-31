Ближе к Украине. Из польского аэропорта открыли прямой рейс в США

Из польского аэропорта Жешув вблизи границы с Украиной запустили прямой рейс в Нью-Йорк. Полеты в США будет выполнять польская авиакомпания LOT.

Перевозчик будет летать раз в неделю, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на avianews.com.

С 27 марта авиакомпания LOT совершает перелеты в Нью-Йорк из аэропорта Жешув. Рейсы запланированы раз в неделю – по понедельникам из Польши, из Нью-Йорка в Жешув – по воскресеньям. Время в пути в сторону США составит 10 часов, в сторону Польши – 8 часов 50 минут.

Пассажиры будут прибывать в аэропорт Ньюарк, расположенный ближе к деловому центру Манхэттен, чем основной аэропорт Нью-Йорка имени Джона Кеннеди.

Аэропорт Жешув находится в 85 км от границы с Украиной – контрольно-пропускного пункта Краковец.

Фото: Самолет авиакомпании LOT (commons wikimedia.org/Arpingstone)

Билеты на рейс из Жешува в Нью-Йорк стоят от 4200 злотых (980 долларов) в обе стороны с ручной кладью. Билет с багажом до 23 кг стоит от 4700 злотых (1100 долларов).

Полеты будет выполнять дальнемагистральный самолет Boeing 787-8, который может перевозить 252 пассажира. Дальности самолета хватает для выполнения прямых рейсов Жешув – Нью-Йорк без промежуточных посадок для дозаправки.

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