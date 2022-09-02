Ближайшие аэропорты. Куда можно путешествовать из пяти соседних стран

Украинцы могут летать в города Европы и Америку
Украинцы продолжают путешествовать несмотря на войну и закрытое небо над Украиной. Для многих перелеты остаются оптимальным вариантом поездок, особенно когда речь идет о дальних направлениях или срочных встречах за рубежом.
Единственная возможность улететь куда-то или вернуться в Украину – через аэропорты соседних стран. TRAVEL РБК-Украина приводит перечень ближайших к границе со ссылкой на avianews.com.
Быстрее всего добраться до аэропорта в городе Жешув можно из Львовской области. От пунктов пропуска Шегини или Краковец до аэропорта 100 км.
Фото: Посадка на самолет в аэропорту Жешува (facebook.com/PLRZE)
Авиакомпании, выполняющие рейсы из этого аэропорта и направления полетов:
В Люблин быстрее всего доехать из Волынской области через пункт пропуска Ягодин - это 90 км от границы.
Фото: Из Польши можно летать в города Европы и в Нью-Йорк (facebook.com/PLRZE)
В этом сезоне немало туристических компаний создают пакетные туры с вылетом из Молдовы, где есть самая широкая сеть направлений. Это самый дешевый вариант перелетов на курорты Турции или Египта. В Кишинев организовано немало автобусных трансферов из городов Украины.
Быстрее всего доехать в аэропорт можно из Одесской области. От контрольно-пропускного пункта Паланка - 130 км.
Фото: Аэропорт Кишинев в Молдове (facebook.com/ChisinauInternationalAirport)
В 40 км от границы с Украиной расположен аэропорт Сучава в Румынии. Расстояние от пункта пропуска Порубное - 40 км. Быстрее всего можно доехать из Черновицкой области.
Ближе всего к аэропорту Дебрецен в Венгрии путь из Закарпатья. От пункта пропуска Чоп (Тиса) до аэропорта - 120 км.
Фото: Аэропорт Сучава в Румынии (facebook.com/AeroportulStefancelMareSuceava)
Еще ближе из Закарпатской области к аэропорту Кошице в Словакии. Расстояние от пункта пропуска Ужгород - 90 км.
Билеты на регулярные рейсы можно приобрести на сайтах авиакомпаний. Для полетов чартерными рейсами следует обращаться к туристическим компаниям.
Напомним, мы писали, почему эпоха бюджетных перелетов завершается.