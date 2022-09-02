Найближчі аеропорти. Куди можна подорожувати із п'яти сусідніх країн

Українці продовжують мандрувати попри війну та закрите небо над Україною. Для багатьох перельоти залишаються оптимальним варіантом поїздок, особливо коли йдеться про далекі напрямки чи термінові зустрічі за кордоном.

Єдина можливість полетіти кудись чи повернутися в Україну – через аеропорти сусідніх країн. TRAVEL РБК-Україна наводить перелік найближчих до кордону з посиланням на avianews.com.

Польща: аеропорти в Жешуві та Любліні

Найшвидше дістатися аеропорту в місті Жешув можна зі Львівської області. Від пунктів пропуску Шегині чи Краківець до аеропорту 100 км.

Фото: Посадка на літак в аеропорту Жешува (facebook.com/PLRZE)

Авіакомпанії, які виконують рейси з цього аеропорту та напрямки польотів:

LOT - щоденні рейси у Варшаву, звідки можна пересісти на інший літак. Також – у міста Польщі та Європи. У цієї авіакомпанії є щотижневий прямий рейс із Жешува в Нью-Йорк. Інформація на сайті аеропорту доступна трьома мовами: польською, англійською та українською.

Ryanair - Брістоль, Дублін, Східний Мідландс та Лондон.

Wizz Air - Бургас, Ейндговен, Лондон, Осло.

У Люблін найшвидше доїхати з Волинської області через пункт пропуску Ягодин – це 90 км від кордону.

Ryanair – рейси в Дублін, Лондон, Гданськ.

Wizz Air - рейси в Осло, Лондон, Бургас, Спліт, Ейндговен.

Фото: Із Польщі можна літати в міста Європи та в Нью-Йорк (facebook.com/PLRZE)

Аеропорт Кишинів в Молдові – з найбільшою мережею польотів

В цьому сезоні чимало туристичних компаній створюють пакетні тури з вильотом із Молдови, де є найширша мережа напрямків. Це найдешевший варіант перельотів на курорти Туреччини чи Єгипту. В Кишинів організовано чимало автобусних трансферів із міст України.

Найшвидше доїхати в аеропорт можна з Одеської області. Від контрольно-пропускного пункту Паланка - 130 км.

Turkish Airlines - в Стамбул;

Austrian Airlines - у Відень;

LOT - у Варшаву;

TAROM - у Бухарест.

Air Moldova та Flyone (Молдова) - в Лондон, Тель-Авів, Дублін, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майні, Париж, Болонью, Мілан, Єреван, Стамбул, Лейпциг, Верону, Лісабон, Салоніки, Ніццу, Амстердам.

Wizz Air - у Лондон, Будапешт, Відень, Брюссель, Ларнаку, Прагу, Базель, Париж, Берлін, Дортмунд, Гамбург, Меммінген, Болонью, Мілан, Рим, Турин, Венецію, Верону, Ейндговен та Барселону.

Фото: Аеропорт Кишинів у Молдові (facebook.com/ChisinauInternationalAirport)

Аеропорт Сучава в Румунії – найближчий до України

За 40 км від кордону з Україною розташований аеропорт Сучава в Румунії. Відстань від пункту пропуску Порубне - 40 км. Найшвидше можна доїхати з Чернівецької області.

TAROM - в Бухарест, інші міста Європи з пересадкою в столиці.

Ryanair - Брюссель, Венеція, Дублін, Манчестер, Мілан, Рим, Відень.

Wizz Air - Брюссель, Ларнака, Париж, Дортмунд, Меммінген, Болонья, Мілан, Рим, Венеція, Ейндговен, Лондон

4. Із Дебрецена в Угорщині – у світові столиці

Найближче до аеропорту Дебрецен в Угорщині шлях із Закарпаття. Від пункту пропуску Чоп (Тіса) до аеропорту - 120 км.

Lufthansa – в Мюнхен, а звідти з пересадкою по всьому світу.

Wizz Air - в Лондон, Брюссель, Париж, Ейндговен, Керкіру (Корфу), Тель-Авів, Бургас, Пальму-де-Майорку та Ларнаку.

Фото: Аеропорт Сучава в Румунії (facebook.com/AeroportulStefancelMareSuceava)

Аеропорт Кошице в Словаччині – за 90 км від України

Ще ближче із Закарпатської області до аеропорту Кошице у Словаччині. Відстань від пункту пропуску Ужгород - 90 км.

Austrian Airlines (авіакомпанія з Lufthansa Group) - в Відень та по всьому світу з пересадкою у Відні та базових аеропортах інших авіакомпаній-партнерів по альянсу Star Alliance;

Ryanair - в Відень, Прагу, Лондон, Дублін, Ліверпуль;

Wizz Air - в Лондон.

Білети на регулярні рейси можна придбати на сайтах авіакомпаній. Для польотів чартерними рейсами слід звертатися до туристичних компаній.

Нагадаємо, ми писали, чому епоха бюджетних перельотів завершується.