Найближчі аеропорти. Куди можна подорожувати із п'яти сусідніх країн

Українці можуть літати в міста Європи та Америку
Українці продовжують мандрувати попри війну та закрите небо над Україною. Для багатьох перельоти залишаються оптимальним варіантом поїздок, особливо коли йдеться про далекі напрямки чи термінові зустрічі за кордоном.
Єдина можливість полетіти кудись чи повернутися в Україну – через аеропорти сусідніх країн. TRAVEL РБК-Україна наводить перелік найближчих до кордону з посиланням на avianews.com.
Найшвидше дістатися аеропорту в місті Жешув можна зі Львівської області. Від пунктів пропуску Шегині чи Краківець до аеропорту 100 км.
Фото: Посадка на літак в аеропорту Жешува (facebook.com/PLRZE)
Авіакомпанії, які виконують рейси з цього аеропорту та напрямки польотів:
У Люблін найшвидше доїхати з Волинської області через пункт пропуску Ягодин – це 90 км від кордону.
Фото: Із Польщі можна літати в міста Європи та в Нью-Йорк (facebook.com/PLRZE)
В цьому сезоні чимало туристичних компаній створюють пакетні тури з вильотом із Молдови, де є найширша мережа напрямків. Це найдешевший варіант перельотів на курорти Туреччини чи Єгипту. В Кишинів організовано чимало автобусних трансферів із міст України.
Найшвидше доїхати в аеропорт можна з Одеської області. Від контрольно-пропускного пункту Паланка - 130 км.
Фото: Аеропорт Кишинів у Молдові (facebook.com/ChisinauInternationalAirport)
За 40 км від кордону з Україною розташований аеропорт Сучава в Румунії. Відстань від пункту пропуску Порубне - 40 км. Найшвидше можна доїхати з Чернівецької області.
Найближче до аеропорту Дебрецен в Угорщині шлях із Закарпаття. Від пункту пропуску Чоп (Тіса) до аеропорту - 120 км.
Фото: Аеропорт Сучава в Румунії (facebook.com/AeroportulStefancelMareSuceava)
Ще ближче із Закарпатської області до аеропорту Кошице у Словаччині. Відстань від пункту пропуску Ужгород - 90 км.
Білети на регулярні рейси можна придбати на сайтах авіакомпаній. Для польотів чартерними рейсами слід звертатися до туристичних компаній.
Нагадаємо, ми писали, чому епоха бюджетних перельотів завершується.