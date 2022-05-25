На благотворительном вечере в Каннах собрали 50 тысяч евро для украинского кино

24 мая в культурном центре Médiathèque Noailles (вилла Роштильда) в городе Канны состоялся благотворительный вечер-аукцион, организованный Государственным агентством Украины по вопросам кино и Украинским национальным павильоном на международном Каннском кинофестивале.

Об этом сообщает корреспондент TRAVEL РБК-Украина.

"Украинские актеры сменили смокинги на камуфляж"

Ведущими вечера стали Юрий Горбунов и Катерина Осадчая, которые специально для этого приехали на Лазурное побережье.

Среди почетных гостей события были глава Государственного агентства по вопросам кино Марина Кудерчук, консул Украины во Франции Сергей Есаулов, представители мэрии Канн и всемирно известный художник Иван Марчук, который передал для "тихого аукциона" свои полотна.

Фото: Ведущими вечера стали Юрий Горбунов и Катерина Осадчая (Наталья Рудниченко/для РБК-Украина)

Как сказал со сцены Юрий Горбунов, в тяжелые для Украины времена представители киноиндустрии с оружием в руках продолжают защищать родную землю:

"Несмотря на все обстоятельства, украинская делегация присутствует сегодня на Каннском фестивале, хотя и не в полном составе. Ведь многие украинские актеры, режиссеры и продюсеры сменили вид деятельности, сменили смокинги на камуфляж, камеры – на автоматы, научились использовать дроны по совершенно другому назначению".

Минутой молчания присутствующие вспомнили молодого актера и телеведущего Павла Ли, погибшего в боях за Ирпень.

Фото: В Каннах провели благотворительный вечер в поддержку украинских кинохудожников (Наталья Рудниченко/для РБК-Украина)

Какие лоты представляли на благотворительном аукционе

На "тихом аукционе" были представлены уникальные художественные и кинематографические лоты. Оригинальный стори-борд к ленте "Тени забытых предков", плакат к ленте Юрия Ильенко "Білий птах з чорною ознакою", который датируется 1970 годом.

Также на аукционе были представлены картины Ивана Марчука "Виходять мрії з берегів" и "Замріяні копички" в его непревзойденной авторской технике.

Фото: На "тихом аукционе" представили уникальные художественные и кинематографические лоты (Наталья Рудниченко/для РБК-Украина)

Среди лотов также оказалась книга Дэвида Линча “Поймать большую рыбу” с автографом автора, драгоценные кольца и картина Владислава Шершевского “Cats”, написанная 19 марта 2022 года, когда стало известно об обстрелах российскими войсками и разрушениях Мариуполя – дети выбегали на улицу, беря с собой только домашних любимцев.

Музыкальным аккордом вечера, на котором в поддержку украинских кинохудожников было собрано более 50 тысяч евро, стало феерическое выступление украинской группы Kazka и швейцарского Kadebostany.

Напомним, впервые в истории село в Лихтенштейне собрало рекордную сумму для украинцев.