Впервые в истории. Деревня в Лихтенштейне собрала рекордную сумму для украинцев

Община передала на благотворительность 150 тысяч евро

Самая большая деревня в Лихтенштейне собрала для украинцев рекордную сумму помощи – 150 тысяч евро. Это самый большой сбор пожертвований в истории населенного пункта Шан с населением 6000 жителей.

TRAVEL РБК-Украина сообщает о солидарности Лихтенштейна с Украиной со ссылкой на местное СМИ.

Деревня Шан собрала 150 тысяч франков на неотложную помощь Украине

Самая большая деревня Лихтенштейна Шан с 6 тысячами жителей уже в первую неделю войны в Украине собрала огромную для общины сумму помощи – 150 тысяч швейцарских франков (равно примерно такой же сумме в евро).

Деньги были собраны, чтобы пожертвовать "Красному Кресту" и "Каритасу". После того, как эти международные организации призвали жертвовать в помощь Украине, муниципальный совет Шана решил предоставить им по 75 000 швейцарских франков в качестве экстренной помощи для жертв войны и беженцев.

Фото: Украинские беженцы (unsplash.com/kevin-buckert)

Вклад в поддержку в размере 150 000 швейцарских франков уникален в истории общины. С точки зрения руководителя Даниэля Хильти, это более чем оправдано, учитывая масштабы ужасающих событий в Украине.

В этом случае применяется подход: если у вас есть возможность помочь, вы обязаны помочь. Таким образом местные власти посылают мощный сигнал солидарности с Украиной.

Чем известно княжество Лихтенштейн

Княжество Лихтенштейн – одно из самых маленьких в мире государств, которое находится между Швейцарией и Австрией. Площадь страны – 160 кв. километров, это в 5 раз меньше площади столицы Украины.

В Лихтенштейне доход на душу населения – самый высокий в мире. Национальная валюта – швейцарский франк, потому что страна не является членом ЕС.

Фото: Достопримечательности в Лихтенштейне (unsplash.com/ondrej-bocek)

Государство не принимало участия в военных действиях с 1866 года, сохраняло нейтралитет в обеих мировых войнах 20 века. Лихтенштейн распустил свою армию после последних военных действий в 19 веке.

К слову, одним из источников дохода страны является туризм. Ранее в Лихтенштейне предлагали возможность арендовать всю страну на сутки и ощутить себя монархом. Забронировав "аренду" за 70 тысяч долларов за полгода наперед, можно было получить экскурсию по столице, в старинные замки, заснеженные Альпы и прочие туристические развлечения.

Напомним, мы писали, как европейские университеты помогают украинцам.

Также армия Швейцарии начала обеспечивать жильем сотни украинцев.