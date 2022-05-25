На благодійному вечері у Каннах зібрали 50 тисяч євро для українського кіно

На "тихому аукціоні" представили унікальні мистецькі та кінематографічні лоти
24 травня у культурному центрі Médiathèque Noailles (вілла Роштильда) у місті Канни відбувся благодійний вечір-аукціон, організований Державним агентством України з питань кіно та Українським національним павільйоном на міжнародному Каннському кінофестивалі.
Про це повідомляє кореспондент TRAVEL РБК-Україна.
Ведучими вечора стали Юрій Горбунов та Катерина Осадча, які спеціально для цього приїхали на Лазурове узбережжя.
Серед почесних гостей події були Голова Держкіно Марина Кудерчук, консул України у Франції Сергій Єсаулов, представники мерії Канн та всесвітньовідомий художник Іван Марчук, котрий передав для "тихого аукціону" свої полотна.
Фото: Ведучими вечора стали Юрій Горбунов та Катерина Осадча (Наталія Рудніченко/для РБК-Україна)
Як сказав зі сцени Юрій Горбунов, у важкі для України часи представники кіноіндустрії зі зброєю в руках продовжують захищати рідну землю:
"Попри всі обставини, українська делегація присутня сьогодні на Каннському фестивалі, хоча і не в повному складі. Адже багато українських акторів, режисерів та продюсерів змінили вид діяльності, змінили смокінги на камуфляж, камери – на автомати, навчилися використовувати дрони за абсолютно іншим призначенням".
Хвилиною мовчання присутні згадали молодого актора та телеведучого Павла Лі, котрий загинув у боях за Ірпінь.
Фото: В Каннах провели благодійний вечір на підтримку українських кіномитців (Наталія Рудніченко/для РБК-Україна)
На "тихому аукціоні" були представлені унікальні мистецькі та кінематографічні лоти. Оригінальний сторі-борд до стрічки "Тіні забутих предків", плакат до стрічки Юрія Іллєнка "Білий птах з чорною ознакою", який датується 1970 роком.
Також на аукціоні були представлені картини Івана Марчука “Виходять мрії з берегів” та “Замріяні копички” у його неперевершеній авторській техніці.
Фото: На "тихому аукціоні" представили унікальні мистецькі та кінематографічні лоти (Наталія Рудніченко/для РБК-Україна)
Серед лотів також опинилася книга Девіда Лінча “Піймати велику рибу” з автографом автора, коштовні обручки та картина Владислава Шершевського “Cats”, написана 19 березня 2022 року, коли стало відомо про обстріли російськими військами та руйнування Маріуполя – діти вибігали на вулицю, беручи з собою лише домашніх улюбленців.
Музичним акордом вечора, на якому на підтримку українських кіномитців було зібрано понад 50 тисяч євро, став феєричний виступ українського гурту Kazka та швейцарського Kadebostany.
Нагадаємо, вперше в історії село у Ліхтенштейні зібрало рекордну суму для українців.