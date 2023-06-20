Біженців стало більше. На болгарському телебаченні запустили новини українською мовою

Болгарське національне телебачення (БНТ) з 19 червня розпочало випуск новин українською мовою. Це пов'язано з тим, що останнім часом у країні зростає кількість українських біженців.
Новини розраховані на українців, які залишаються у Болгарії. Наразі офіційно налічується 74 тисячі українських біженців, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на sofiaglobe.com.
Офіційна статистика уряду показує останнім часом неухильне зростання числа українців, які мешкають у Болгарії у статусі тимчасового захисту. Посольство України висловило подяку за трансляції БНТ, розраховані на українську аудиторію у країні. Дивитись випуски новин можна у соцмережах.
Фото: Випуск новин українською мовою (youtube.com/Video Novini)
Загалом до Болгарії з початку війни прибуло 1 376 157 українців, 161 511 осіб оформили тимчасовий захист, а 13 775 біженців розселены до готелів та баз відпочинку за системою державної підтримки.
Програму безкоштовного розміщення влада Болгарії панує продовжити до кінця 2023 року після закінчення поточної програми наприкінці червня.
Зазначається, що новий уряд Болгарії рішуче виступає за надання Україні більшої підтримки для захисту від російської агресії.
Нагадаємо, ми писали, що в Болгарії виявили зловживання під час розміщення українських біженців у країні.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.