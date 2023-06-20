Біженців стало більше. На болгарському телебаченні запустили новини українською мовою

Болгарське національне телебачення (БНТ) з 19 червня розпочало випуск новин українською мовою. Це пов'язано з тим, що останнім часом у країні зростає кількість українських біженців.

Новини розраховані на українців, які залишаються у Болгарії. Наразі офіційно налічується 74 тисячі українських біженців, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на sofiaglobe.com.

Офіційна статистика уряду показує останнім часом неухильне зростання числа українців, які мешкають у Болгарії у статусі тимчасового захисту. Посольство України висловило подяку за трансляції БНТ, розраховані на українську аудиторію у країні. Дивитись випуски новин можна у соцмережах.

Фото: Випуск новин українською мовою (youtube.com/Video Novini)

Загалом до Болгарії з початку війни прибуло 1 376 157 українців, 161 511 осіб оформили тимчасовий захист, а 13 775 біженців розселены до готелів та баз відпочинку за системою державної підтримки.

Програму безкоштовного розміщення влада Болгарії панує продовжити до кінця 2023 року після закінчення поточної програми наприкінці червня.

Фото: Випуск українських новин на БНТ (скриншот РБК-Україна)

Зазначається, що новий уряд Болгарії рішуче виступає за надання Україні більшої підтримки для захисту від російської агресії.

Нагадаємо, ми писали, що в Болгарії виявили зловживання під час розміщення українських біженців у країні.

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