UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Біженців стало більше. На болгарському телебаченні запустили новини українською мовою

Фото: Новини українською мовою в Болгарії (колаж РБК-Україна)
Автор: Ольга Маджумдар

Болгарське національне телебачення (БНТ) з 19 червня розпочало випуск новин українською мовою. Це пов'язано з тим, що останнім часом у країні зростає кількість українських біженців.

Новини розраховані на українців, які залишаються у Болгарії. Наразі офіційно налічується 74 тисячі українських біженців, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на sofiaglobe.com.

Офіційна статистика уряду показує останнім часом неухильне зростання числа українців, які мешкають у Болгарії у статусі тимчасового захисту. Посольство України висловило подяку за трансляції БНТ, розраховані на українську аудиторію у країні. Дивитись випуски новин можна у соцмережах.

Фото: Випуск новин українською мовою (youtube.com/Video Novini)

Загалом до Болгарії з початку війни прибуло 1 376 157 українців, 161 511 осіб оформили тимчасовий захист, а 13 775 біженців розселены до готелів та баз відпочинку за системою державної підтримки.

Програму безкоштовного розміщення влада Болгарії панує продовжити до кінця 2023 року після закінчення поточної програми наприкінці червня.

Фото: Випуск українських новин на БНТ (скриншот РБК-Україна)

Зазначається, що новий уряд Болгарії рішуче виступає за надання Україні більшої підтримки для захисту від російської агресії.

Нагадаємо, ми писали, що в Болгарії виявили зловживання під час розміщення українських біженців у країні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Болгария