Розміщення українських біженців у Болгарії: МВС виявило порушення

У Болгарії виявили порушення у реалізації програм розміщення українських біженців у країні.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Болгарії Іван Демерджиєв, повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Радіо Свобода ".

Болгарія з початку повномасштабного вторгнення приймала сотні тисяч біженців з України. Їх розміщували у пансіонатах, готелях, пунктах відпочинку та таборах. Для цього передбачили фінансування з держбюджету та коштів Євросоюзу.

Демерджиєв розповів, що перевірки виявили дублювання реєстрацій, а також розміщення понад максимальну місткість готелів людей, які не в'їжджали до Болгарії, та дітей, "які не народилися".

"Іноді це стосується кількох готелів, які належать одній і тій самій людині. Вона може не знати, що ці біженці знаходяться в трьох різних місцях одночасно", - зазначив міністр.

Інформацію, яку отримали внаслідок перевірок, уже передали до прокуратури, розповів голова МВС.

Нагадаємо, з 31 травня Болгарія виселяє всіх українців, які проживали у готелях на безоплатній основі. Їх розмістять у гуртожитках.