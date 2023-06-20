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Беженцев стало больше. На болгарском телевидении запустили новости на украинском языке

Фото: Новости на украинском языке в Болгарии (коллаж РБК-Украина)
Автор: Ольга Маджумдар

Болгарское национальное телевидение (БНТ) с 19 июня начало выпуск новостей на украинском языке. Это связано с тем, что в последнее время в стране растет число украинских беженцев.

Новости рассчитаны на украинцев, которые остаются в Болгарии. Сейчас официально насчитывается 74 тысячи украинских беженцев, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на sofiaglobe.com.

Официальная статистика правительства показывает в последнее время неуклонный рост числа украинцев, которые проживают в Болгарии в статусе временной защиты. Посольство Украины выразило благодарность за трансляции БНТ, рассчитанные на украинскую аудиторию в стране. Смотреть выпуски новостей можно в соцсетях.

Фото: Выпуск новостей на украинском языке (youtube.com/Video Novini)

Всего в Болгарию с начала войны прибыло 1 376 157 украинцев, 161 511 человек оформили временную защиту, а 13 775 беженцев расселены в отели и базы отдыха по системе государственной поддержки.

Программу бесплатного размещения власти Болгарии панируют продлить до конца 2023 года после окончания текущей программы в конце июня.

Фото: Выпуск украинских новостей на БНТ (скриншот РБК-Украина)

Отмечается, что новое правительство Болгарии решительно выступает за предоставление Украине больше поддержки в защиты от российской агрессии.

Напомним, мы писали, что в Болгарии обнаружили злоупотребления при размещении украинских беженцев в стране.

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Болгария