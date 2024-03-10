Без спеки та натовпів. Казкові прибережні локації Італії для відвідування навесні

Відпочинок в Італії особливо атмосферний у міжсезоння, коли немає натовпів туристів, а спека не заважає прогулянкам у мальовничих локаціях та знайомству з історією та звичаями. А море в цей час ще красивіше, ніж улітку.

Які прибережні місця Італії ідеально відвідати для відпочинку навесні, РБК-Україна розповідає з посиланням на euronews.travel.

Журналіст Андреа Карло у дитинстві літні канікули проводив у приморському італійському селі. Він радить локації, куди варто вирушити у міжсезоння, щоб відпочити за комфортної погоди та нижчих цін.

Варіготті: мальовничі краєвиди та тихий відпочинок

Маленьке село Варіготті знаходиться на півдорозі між Портофіно та французьким кордоном в оточенні скель. Дорогою туди можна побачити скелю у формі лева, а за нею мис між двома затоками. Це місце варто відвідати хоча б тому, що його називають "перлиною" Італійської Рів'єри.

Будинки у Варіготті нерідко у мавританському стилі, що нагадує про вторгнення сарацинів у середні віки. Вони обвиті квітучими кущами та нагадують ілюстрації до "Тисяча та однієї ночі".

Незважаючи на те, що пейзажі Варіготті показали у фільмі "Лука", це місце залишається майже безлюдним навіть улітку, бо мешканці не намагаються залучити більше туристів. У цій локації любить відпочивати італійська еліта.

Біля села багато маршрутів для прогулянок. Можна пройтися оливковими гаями до церкви Сан-Лоренцо 12 століття, насолоджуючись краєвидом на затоку Сарацинів. Є і "Стежка паломника" – маршрут в 6,3 км на вершину високого хребта, звідки можна побачити більшу частину Рів'єри (в ясні дні навіть Корсику) і відвідати печеру Фальсарі. Можна вирушити до сусідніх сіл Фіналборго і Нолі.

Фото: Вулички Варіготті (unsplash.com)

До Варіготті легко дістатися поїздом або автомобілем з Генуї. У Генуї завітати до міських палаців зі списку ЮНЕСКО можна безкоштовно 17-19 травня.

Сперлонга: давньоримські руїни

Середньовічний місто Сперлонга знаходиться на півдорозі між Римом і Неаполем. Воно підноситься над ділянкою скельного узбережжя Тірренського моря. Білі будинки з блакитними віконницями нагадують про краєвиди Егейських островів. Ця локація була популярна ще у римських імператорів.

Біля пляжу можна побачити руїни з 2000-річною історією – колись там були володіння імператора Тіберія, біля підніжжя невеликої бухти стояли гігантські статуї. Їх виявили місцеві жителі 60 років тому. Тепер вони - експонати музею, який відкритий цілий рік.

Для захисту від сарацинів та османів їх у 16 столітті на краю урвища збудували сторожову вежу, яка тепер вважається найзнаковішою пам'яткою.

Фото: Село Сперлонга (unsplash.com)

Міжсезоння – ідеальний час для спокійних прогулянок берегом та знайомством з історією міста, поки немає літнього напливу туристів.

Праяно: лимонні гаї та місцеві делікатеси

Амальфітанське узбережжя приваблює безліч туристів. Між популярними курортами Позітано та Амальфі можна знайти маленький Праяно. Це тихе село з кількома тисячами мешканців на вершині пагорба, яке зберегло свою автентичність.

На тлі моря та скель Капрі стоїть церква у стилі бароко, з фресками, що налічують тисячі років. На викладеній керамічною плиткою площі поряд грають у футбол діти, а за ними спостерігають люди похилого віку. Така атмосфера у Праяно.

У селі можна скуштувати безліч місцевих делікатесів – спагетті з морепродуктами, піци зі свіжою моцарелою, смажені сардини, лимончелло.

Дістатися Праяно поки що складно – з Неаполя потрібно їхати автобусом або поїздом з пересадками. Проте вже у липні у регіоні відривається міжнародний аеропорт.

Фото: Село Праяно (unsplash.com)

Тропея: різнокольорові будинки та гострі страви

Село Тропея в Калабрії було названо найкрасивішим селом Італії. Це місце вважається раєм для гурманів. Тропея відома завдяки червоній цибулі, яка солодка на смак, тому її часто їдять сирою.

Калабрійська кухня славиться найгострішими стравами: з перцем чилі, гострою ковбасою та пастою fileja.

У Тропеї рекомендують відвідати церкву Santa Maria dell'Isola на скелястому виступі на березі. Також мандрівникам буде цікаво гуляти кривими провулками між старих будівель та барвистих магазинів та ресторанів.

Фото: Краєвиди в Тропея (unsplash.com)

Чефалу: церкви з мозаїкою

Чефалу – один із найпопулярніших курортів Сицилії з мальовничими морськими пейзажами. Це місто цікаве і любителям історії, тому відвідувати його краще у міжсезоння.

Архітектура міста розповість про різні періоди історії. Арки в арабському стилі переходять до барокових фасадів, а в готичному соборі можна побачити візантійську мозаїку "Христос Пантократор" – об'єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Фото: Місто Чефалу на Сицилії (unsplash.com)

Місцева кухня в Чефалу – також суміш тисячолітніх традицій. Тут можна скуштувати найрізноманітніші страви – від смажених рисових кульок аранчіні з м'ясом до десерту касата (морозиво з льодяниками).

Нагадаємо, ми писали, що у популярній локації Італії з'явиться власний аеропорт. Аеропорт Салерно Коста д'Амальфі відкриється для міжнародних рейсів у липні 2024 року.

Також ми писали про найпривітніші міста Європи для відвідування у 2024 році. У рейтингу найпривітніших напрямків у 2024 році – половина європейських регіонів.